Вся постель в купюрах: на Тернопольщине работники ТЦК "зарабатывали" до 150 тысяч долларов в месяц

В одном из районных ТЦК Тернопольщины чиновники организовали преступный план для желающих избежать мобилизации. За месяц они "зарабатывали" от 100 000 до 150 000 долларов.

Оперативники получили информацию о том, что должностные лица наживаются на уклонистах еще в июле 2024 года, а 17 января 2025 по делу было объявлено подозрения по новым фактам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области.

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Подозреваемые получали средства и топливо за свои "услуги"

Следствию удалось установить, что организовал коррупционную схему руководитель ТЦК и привлек к ней еще четырех человек: трое из них работники центра комплектования, один – мобилизационного отдела городского совета.

"2 августа после объявления всем фигурантам подозрения суд избрал им меры пресечения с правом внесения залога. Однако следователи и работники криминальной полиции работу не прекращали и в ходе досудебного расследования установили новые детали в этом деле", – пишет полиция.

Летом 2024 года подозреваемых задержали / Фото Нацполиции

Так, правоохранителям удалось выявить 13 новых фактов о причастности трех сообщников к противоправной деятельности. Речь идет о еще двух работниках ТЦК, а также гражданском лице, которая искала клиентов для таких противоправных "заработков".

За них они получали не только деньги, но и топливо.

Следователи выяснили, что подозреваемые неоднократно принимали "оплату" дизельным топливом за то, что не будут вручать повестки военнообязанным. За отсрочку от мобилизации – деньгами. Каждая услуга, которую "предоставляли чиновники", имела свою цену. Сумма колебалась от тысячи до 15 тысяч долларов,

– говорится в сообщении полиции.

По этим новым фактам трем фигурантам объявили подозрения.