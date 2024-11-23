В течение 24 ноября будут применять отключения света: как будут действовать графики

В Украину вернулся период применений стабилизационных отключений света. Ограничения электроэнергии будут применять и в течение 24 ноября.

На фоне этого энергетики обнародовали актуальные графики. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

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Как будут выключать свет 24 ноября

Завтра, 24 ноября, время применения и объем ограничений будут следующими: 14:00 – 18:00 – одна очередь отключений,

– говорится в сообщении Укрэнерго.

Причиной временного введения ограничений энергетики называют повреждение энергообъектов во время массированной атаки, произошедшей 17 ноября. Тогда враг атаковал ракетами и БПЛА.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Обратите внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

"Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику", – добавляют энергетики.