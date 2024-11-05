Смартфоны меняют время из-за активации РЭБ: в Генштабе отреагировали на жалобы украинцев

Из-за работы средств радиоэлектронной борьбы в телефонах может меняться время и местоположение. В Генштабе объяснили, что делать в таком случае.

Прежде всего стоит изменить настройки в телефоне, пишет 24 Канал со ссылкой на специалистов по радиоэлектронной борьбе в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

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Что известно о влиянии РЭБ на телефоны

В Генштабе ВСУ объяснили, что во время отражения воздушных атак России наши военные применяют средства радиоэлектронной борьбы. В частности, чтобы повысить эффективность воздействия на россиян, применяют средства подмены координат спутниковой навигации GPS (спуфинг).

Побочным эффектом этого воздействия является и нарушение в системе точного времени, которую используют мобильные телефоны в режиме автоматического уточнения времени,

– рассказали в Генштабе ВСУ.

Чтобы изменить ситуацию, людям посоветовали:

отключить режим автоматического уточнения времени в телефоне,

учитывать, что во время объявления воздушных тревог точность работы систем спутниковой навигации может нарушаться.

Кстати, 24 Канал объяснял, что во избежание сбоев, надо изменить настройки часового пояса с автоматического на ручной на Android или iPhone. Подробную инструкцию о том, как изменить настройки – читайте по ссылке.