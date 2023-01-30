В Украине поймали агента ФСБ: он готовил ракетный удар по электроподстанциям на Западе

СБУ задержала российского агента, готовившего ракетный удар по электроподстанциям на Западе Украины. Агент ФСБ был задержан в Тернопольской области.

Российский агент собирал информацию о размещении объектов критической инфраструктуры и особенностях их работы на территории западных регионов. Сообщается, что его интересовали локации и технические характеристики местных электроподстанций.

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Агент Кремля сфотографировал 2 объекта в Тернополе

Он планировал передать врагу собранную информацию для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по украинским объектам энергетики. СБУ разоблачила злоумышленника и задержала на попытке передачи оккупантам разведданных со своего смартфона.

Предателем оказался житель Кременецкого района, которого российская спецслужба завербовала после начала полномасштабного вторжения.

В Тернопольской области поймали агента ФСБ / Фото СБУ

СБУ информирует, что агент попал в поле зрения оккупантов из-за своих прокремлевских взглядов. Для выполнения вражеских заданий он объезжал местность, устанавливал местонахождение украинских энергообъектов и фиксировал их координаты.

Житель Тернопольщины продался врагу за 5 тысяч гривен

Для коммуникации с ФСБ мужчина использовал телеграм-канал. При обыске у злоумышленника изъят телефон с подтверждениями его подрывной деятельности в пользу России.

В офисе генпрокурора уточнили, что агент сфотографировал 2 объекта энергетики в Тернополе и переслал эти фото сотруднику спецслужбы России. Правоохранители задержали его, когда мужчина забирал из тайника в оговоренном месте 5 тысяч гривен вознаграждения.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в государственной измене, а также решается вопрос об избрании меры пресечения.

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