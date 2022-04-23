В Тернополе в кафедру на авто въехала местная жительница: как выглядит храм сейчас

В ночь на 23 апреля в Тернополе автомобиль въехал прямо в Архикафедральный Собор. За рулем была местная 35-летняя женщина-стоматолог.

Авто протаранило ворота, уничтожило двери храма и церковное имущество. Полосы от колес автомобиля до сих пор видны на полу, передает 24 канал.

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Случай не связанный с войной в Украине

Правоохранительные органы сообщают, что женщина поругалась с мужем, села за руль и, не справившись с управлением, влетела в кафе. В настоящее время виновнице ДТП предоставляют медицинскую помощь.

Сегодня ночью произошла ситуация, которую пытаются преподнести как ДРГ для храма. Это не так, это просто человек, который не справился с управлением и заехал в кафедру. Не связывайте это с военными действиями,

– рассказал глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

Начальник полиции Тернопольщины Александр Богомол отметил, что женщина – местная жительница, которая грубо нарушая ПДД в центре города заехала в храм.

По факту повреждения имущества Кафедрального собора возбуждено уголовное производство по статье 178 Уголовного кодекса Украины. Следствие буквально за несколько дней ответит на все вопросы. Это не связано с вооруженной агрессией,

– отметил Богомол.

В сети уже появились фото последствий ДТП и сам момент аварии.

Местный телеканал обнародовал момент ДТП с камер видеонаблюдения: видео

На видео видно, как автомобиль резко развернулся и направился в сторону кафедры.

Камеры в храме также зафиксировали момент въезда в здание: видео

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