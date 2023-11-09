В Тернополе неизвестные взорвали автомобиль местного бизнесмена

В ночь на 9 ноября в Тернополе раздались взрывы. Подорвали Porsche Cayenne одного из местных бизнесменов на улице Русской.

Автомобиль тернопольского бизнесмена механически поврежден – на капот установили самодельное взрывное устройство. А второй взрыв прогремел на набережной вблизи ночного клуба и ресторана Riverside, там взорвали гранату Ф-1.

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Что говорят в полиции

Там отметили, что потерпевшие – семья частного предпринимателя из областного центра. Вероятно, их хотели запугать.

Правоохранители устанавливают обстоятельства событий, а оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Статья – хулиганство.

Детали от журналистов

Медийщики ZAXID.NET привели следующие данные: самодельную взрывчатку на автомобиль установили около трех ночи и взрыв произошел буквально через несколько минут. Гранату у ворот хозяйственного помещения ночного клуба и ресторана Riverside на улице Чумацкой взорвали уже около шести. В развлекательном заведении Riverside бизнесмен имеет долю.

Также в СМИ назвали имя пострадавшего бизнесмена – это Олег Инак.

Этот бизнесмен и его двое сыновей владеют немалым количеством недвижимости в Тернополе и в окружающих общинах, имеют доли в различных производственных предприятиях и общепитах. По информации местных СМИ, Олег Инак в 90-х был связан с криминалитетом и занимался рэкетом,

– приводят детали журналисты.

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