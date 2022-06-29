В Тернополе женщина, нарушившая комендантский час, получила повестку в военкомат

Тернополянка получила повестку прямо на улице, потому что нарушила комендантский час. Женщина все же явилась в указанное время в военкомат.

Почему женщине вручили повестку

Виктория находилась на улице в 23:05, поскольку ждала авто, чтобы поехать домой. Однако в это время в городе уже начался комендантский час. Вместо профилактической беседы или штрафа патруль вручил женщине повестку в военкомат.

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Мужчины были в военной форме, а документ, который ей вручили, был с печатью и подписью начальника Тернопольского объединенного городского центра комплектования и социальной поддержки.

Виктория — учительница истории по образованию, не военнообязанная. По ее словам, муж и отец уже защищают страну в составе ВСУ.

Однако, возражать Виктория не стала и 28 июня прибыла в военкомат.

Я волновалась, но понимаю, что нарушила закон, потому что была на улице в комендантский час. Поэтому должна прийти и показаться,

– рассказала Виктория.

Женщина говорит, что сотрудники военкомата были шокированы, когда увидели ее, извинились и отпустили.

"Говорят, что не понимают, как так получилось. Извинились и сказали, что больше такого не повторится и отпустили. Больше я вопросов не задавала", – вспомнила Виктория.

Также в военкомате забрали повестку, которую ей выдал патруль накануне.

Вручение повесток за нарушение комендантского часа: коротко

Владимир Зеленский 25 мая 2022 года продлил срок проведения общей мобилизации еще на 90 суток.

В условиях военного положения вручить повестку могут как сотрудники военкомата, а теперь "территориального центра комплектования и социальной поддержки", так и представители органов местного самоуправления или органов внутренних дел.

Сам факт получения повестки не означает, что вас отправят в зону боевых действий, однако такая вероятность сохраняется.

Получить повестку за нарушение комендантского часа можно. Так, недавно полиция Киева провела рейды по ночным клубам, в общей сложности проверив 420 заведений, – соблюдают ли они комендантский час – и вручила повестки в военкомат более 200 мужчинам.

В Генштабе ВСУ признают, что Украина нуждается в мобилизационном ресурсе, но вручать повестки нарушителям — лишнее.

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