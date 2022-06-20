В Тернопольской области 21 июня похоронят героического защитника "Азовстали" Даниила Сафонова

Тело украинского защитника мариупольского завода "Азовсталь" Данила Сафонова привезут в Тернопольскую область. Там и похоронят героя.

Известно, что тело героя должны быть доставлены в Тернопольскую область 20 – 21 июня.

Важно С первых дней защищал Мариуполь: на "Азовстали" погиб полицейский Данило Сафонов

Патрульного полицейского будут похоронены в Теребовле, куда переехала семья защитника.

Сафонов родом из Донецка

Военнослужащий родился в Донецке. Когда в 2014 году на Донбасс пришла война, он переехал к бабушке в Мариуполь. Дальше судьба забросила его в Теребовлю, где проживает родная сестра Ольга Мацала, которая в 2014 году тоже уехала из Донецка. Тернопольщина стали для военного вторым домом.

Впоследствии он подписал контракт с 44 бригадой. В 2019 году по окончании контракта Сафонов вернулся в Мариуполь, вступил в ряды патрульной полиции.

Боронил Мариуполь с первых дней

С началом полномасштабного наступления России на Украину, он защищал Мариуполь от врагов. В апреле передислоцировался со своими собратьями на завод "Азовсталь".

Погиб Данило Сафонов 2 мая в 11.00. С ним также пали еще двое украинских бойцов. Все они выполняли очередное боевое задание. После возвращения военные попали под вражеский минометный обстрел. Тело героя только сейчас удалось вывезти из Донбасса.

Что следует знать об обороне Мариуполя

Почти три месяца защитники Мариуполя удерживали свои позиции в полном окружении войск России. За это время им удалось уничтожить ориентировочно 6 тысяч кафиров. В то же время, захватчики наносили по позициям наших защитников на "Азовстали" по несколько десятков ударов в сутки.

Операция по спасению заблокированных украинских военных на "Азовстали" началась 16 мая. Тогда 53 тяжелораненых защитника удалось эвакуировать и доставить в медицинское учреждение в оккупированном Новоазовске.

Сейчас в России находятся более 2,5 тысяч украинских военных , которых удалось эвакуировать из "Азовстали". Все они стали "публичными пленными", поэтому стране-агрессорцы невыгодно применять пытки против наших защитников. Об этом заявил Владимир Зеленский.

20 мая один из командиров гарнизона на Азовстали подполковник Денис Прокопенко записал обращение, где сообщил, что высшее военное руководство дало приказ прекратить оборону города.

Украина располагает информацией об условиях содержания украинских защитников Мариуполя, которых эвакуировали из "Азовстали". Однако разглашать детали украинские власти не могут.

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Похороны Даниила Сафонова пройдут 21 июня в 11:00 в греко-католической церкви святого Николая в городе Теребовля. Вечная память и слава герою.