Достижимая цель: в Time описали, что должен сделать Запад, чтобы помочь Украине выиграть войну

Западные аналитики признают, что Украина молниеносно отражала российскую агрессию в течение года, однако война продолжается. Прогнозируют, что война может затянуться, а поддержка Запада несколько изменится.

На Западе уверены, что Украина готова провести дальнейшие контрнаступления в 2023 году после того, как наступление России в Луганской области завершится.

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Путин потерял свои позиции

Аналитики отмечают, что западное единство Украины остается высоким, а Путин потерял позиции в мировом информационном пространстве. Добавляют, что диктатор вряд ли изменит свои максималистские намерения обеспечить контроль над Украиной.

В статье Time говорится, что Запад не сможет изменить намерения Путина, но он может позволить Украине еще больше ограничить способность вести войну против Украины. Кроме того, удовлетворительным завершение войны называют долгосрочное завершение, которое обезопасит украинскую территорию и суверенитет и укрепит Украину против грядущей российской агрессии. На Западе не сомневаются, что такая цель достижима, если поддержка Киева будет продолжена.

Украина намерена и может одержать полную победу, и Запад может – и должен – помочь Украине в этом путем своевременной, постоянной и длительной поддержки,

– говорится в материале.

Может ли уменьшиться поддержка Запада

При этом прогнозируют, что западная поддержка Украины в долгосрочной перспективе может уменьшиться, поскольку единство Запада дрейфует. В будущем другие кризисы могут отнять международное внимание и ресурсы.

Однако этот прогноз не следует воспринимать как нечто неотвратимое. Запад должен поддерживать Украину столько, сколько необходимо для украинской победы. Относительное соотношение сил очень вероятно изменится в пользу России во время продолжительной войны.