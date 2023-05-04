На Урале и Сибири масштабные пожары: люди на коленях просят стихию остановиться

Май в Тюменской области России начался с масштабных пожаров. В настоящее время леса горят на площади более четырех тысяч гектаров.

Самый масштабный пожар возник в районе села Успенка, охвативший не только населенный пункт, но и его окрестности. Об этом сообщают российские СМИ и телеграм-каналы, пишет 24 канал.

Интересно В Ленинградской области России произошел пожар в ангарах с вертолетами

В Тюменской области масштабный пожар

Там загорелся не только лес, расположенный между несколькими селениями, но и здания в населенном пункте. Так, на окраине Успенки загорелась ферма, а затем огонь перекинулся на село и охватил более 30 домов. Более того, из-за сильного ветра огонь может перекинуться и на соседние села.

Из охваченной огнем фермы россияне поспешно в панике вывели скот в безопасные места. Власти же из-за угрозы здоровью и жизни людей из села эвакуировали жителей частного сектора, жителей дома престарелых "Милосердие" и воспитанников местного интерната для детей с инвалидностью. В общей сложности – около 450 человек.

Масштабный пожар в Успенке: видео

На место масштабного пожара выехал прокурор Тюменской области Владислав Московских. Он должен дать оценку ситуации, которая меняется иногда в считанные минуты. По состоянию на 22:00 информации о пострадавших или погибших нет.

Ситуация меняется мгновенно: видео

Укрощать огонь пытаются только своими силами: в регионе – жара

Отметим, что к укрощению стихии привлекли 74 спасателей, а также 51 единицу техники, в том числе 16 машин МЧС и два вертолета МИ-8. Вместе с пожарными бригадами работают лесники и сотрудники "Авиалесоохраны", а также местные жители.

Однако они не могут потушить пожар более нескольких часов, в частности, из-за погодных условий. Ведь в регионе сейчас +26, дожди не прогнозируются.

Огонь пожара виден издалека: видео

Так что местные помогают спасателям не только физическим трудом, но и обращениями к высшим силам. Так, в сети публикуют фото и видео, где женщина с иконой в руках на коленях молится о прекращении бедствия.

Бабушка молится с иконой об остановке огня: видео

На видео, опубликованных в телеграм-каналах, видно, что в Успенке все в дыму и огне. Кроме молитв и помощи спасателям жители села пытаются спасти остатки личных вещей.

В Успенке все в дыму: видео

По состоянию на вечер 4 мая площадь возгорания остается неизвестной. Загорелся ведь не только лес, но и поля. Из-за сильного задымления власти ограничили автомобильное движение со стороны Успенки в сторону поселка Чаплик.

Дым от пожара виден даже из иллюминатора самолета: видео

Также из-за пожара местные власти в селе прекратили подачу электроэнергии, отключили газ и воду.

Не единственный пожар в регионе

Из-за погодных условий неукротимая стихия движется в сторону соседних деревень Ушаково и Перевалово. Кроме жителей Успенки, к эвакуации готовятся также в четырех соседних поселках.

Как сообщили в МЧС, по состоянию на 4 мая на территории Тюменской области зарегистрировано 462 ландшафтных пожара, горит более четырех тысяч гектаров лесов. Более того, сейчас пожары бушуют на границе со Свердловской областью.

Со стихией в Тюменской области борются более 300 человек из подразделений МЧС, "Авиалисоохраны" и Противопожарной службы.

По данным российских СМИ, в регионе с 3 апреля по 13 мая действует особый противопожарный режим. В этот период местным жителям запрещено посещать леса, сжигать сухую траву и мусор на участках. За нарушение запрета предусмотрены не только штрафы, но и в редких случаях уголовная ответственность.