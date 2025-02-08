Боевую операцию провели бойцы батальона специальных операций "Эней" и бригада "Хищник". Соответствующим видео они поделились в пятницу, 7 февраля, в соцсетях, сообщает 24 Канал.

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В Торецке бойцы заложили взрывчатку на вражескую позицию

На обнародованных кадрах видно, как спецназовцы ворвались на своем бронеавтомобиле прямо на позиции, которые использовал враг, оставив ему минимум времени для какой-то реакции.

После этого они быстро заложили в местах скопления захватчиков взрывчатку.

Результат? 00:46 Мощный "бадабум", который перечеркнул планы россиян использовать эти дома как базу для своих диверсионных групп,

– отметили украинские бойцы.

Украинские бойцы заложили взрывчатку на вражескую позицию: смотрите видео

Напомним, что недавно на территорию одного из предприятий Торецка прорвалась группа российских захватчиков. Они засели в зданиях. "Выбивать" оккупантов выпало бронегруппе в составе танкового экипажа, экипажа БМП M2 Bradley и группе зачистки из бойцов спецподразделения Нацполиции "КОРД" при поддержке бронеавтомобиля Senator MRAP.

В ОСУВ "Хортица" отметили, что совместными усилиями задача была выполнена быстро и качественно, – вражескую группу уничтожено.