Пока валидаторы не отключили, из них звучали слова "Путин – х*йло" и "Fuck Russia". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Tbilisi life.

В сети показали видео из транспорта. На них слышно, как с валидаторов идет звук с различными фразами, которые грузины используют на протестах, в частности, "Glory to Ukraine, Glory to Georgia, Fuck Russia", а еще "I am Georgian and therefore I am European" ("Я грузин, а значит, я – европеец") – слова экс-премьера Грузии Зураба Жвании в 1999 году на заседании ПАСЕ. Звучал также гимн.

Еще одна вариация – звук, который включали спецназовцы во время разгона перед использованием водомета.

Также местные слушали отрывок нецензурного высказывания футболиста и "президента" Грузии Михаила Кавелашвили.

В мэрии Тбилиси впоследствии заявили, что систему оплаты проезда придется отключить. До устранения последствий кибератаки, местные смогут ездить в транспорте бесплатно.

"В связи с предполагаемой кибератакой система оплаты проезда пассажиров в общественном транспорте будет временно отключена. На устройствах, установленных в общественном транспорте, техническую поддержку которых осуществляют компании-подрядчики "Bank of Georgia" – "МС+" и "Azri", зафиксированы сбои, а также включается аудиозапись", – говорится в заявлении городских властей, опубликованном после обеда.

Говорят, что компании уже работают над устранением проблемы.