В Туле горит военный госпиталь

Днем 13 января российские телеграм-каналы сообщили о пожаре в Тульской области. 24 Канал собрал детали.

Ночью были взрывы в Воронеже. Кроме этого, дроновая угроза была для Брянской и Белгородской областей.

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Что известно о пожаре в тульском госпитале

Как сообщалось, пожар возник в госпитале "39 Отдельный медицинский отряд Воздушно-десантных войск" на улице Советской. Огонь охватил верхний этаж здания, а площадь пожара составляет 1000 квадратных метров.

Улицу частично перекрыли и согнали туда много пожарных машин и скорых. На видео, которые распространяют в местных пабликах, заметно, что здание трехэтажное и относительно небольшое. Но пожар там действительно сильный.

Россиянки сообщили, что палаты с ранеными оккупантами размещены во всем здании, на всех трех этажах. А огонь вспыхнул мгновенно – на третьем этаже посередине госпиталя.

Смотрите видео пожара в госпитале в Туле (осторожно, есть нецензурная лексика!)

Губернатор Тульской области сообщил подробности.

В Туле в здании военного госпиталя на Советской произошел пожар. На месте работают расчеты МЧС по Тульской области. Предварительная причина возгорания – неисправность электропроводки. Здесь на лечении находились военнослужащие срочной службы,

– написал он.

Погибших или пострадавших якобы нет. Военным предоставили транспорт для эвакуации и дальнейшего размещения. Но куда их перевезут – неизвестно. Согласно данным из сети, таких людей 57.