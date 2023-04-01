Суетятся, что-то проверяют: в Тульской области россияне испугались детского беспилотника

В Тульской области России местные не на шутку испугались беспилотника, застрявшего между ветвями деревьев. На место происшествия сразу вызвали чрезвычайников, но впоследствии оказалось, что дрон - детский.

Российские пропагандисты сразу в телеграм-каналах сообщили, что неизвестный дрон упал на дерево. Следил за развитием событий 24 Канал.

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В Тульской области МЧС с дерева сняли что-то похожее на квадрокоптер,

– писали росСМИ.

Дрон упал на дерево

Потом появилось больше деталей – инцидент произошел утром в Ефремове Тульской области. Очевидцы увидели на дереве во дворе жилого дома объект, похожий на квадрокоптер.

"Он застрял в ветвях на высоте около третьего этажа", – сообщали очевидцы.



Россияне испугались детского беспилотника / Фото телеграм-каналов

На место прибыли экстренные службы. И вот неожиданность: сотрудники МНС сняли детский квадрокоптер, без камеры или тем более боеприпасов, представляющих опасность.

Однако россияне принялись его изучать, сообщили, что этим занимаются правоохранительные органы. Официально информацию, конечно, никак не комментировали.

Детский дрон испугал жителей Ефремова в Тульской области: видео

Интересно, что русские почему-то были уверены, что развязанная ими война их не коснется, а теперь паникуют из-за детских дронов.

Паника россиян таки понятная