Не хватает мест на кладбищах и в моргах: как в Турции хоронят жертв землетрясения – жуткие фото

В начале февраля Турцию и Сирию всколыхнуло смертоносное землетрясение. По состоянию на вечер 17 февраля количество жертв пересекло отметку в 45 тысяч человек.

Такое огромное количество погибших обусловило нехватку мест для захоронения. Все кладбища вблизи эпицентра землетрясения уже переполнены.

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Людей хоронят в братских могилах

В городе Антакья, на юго-востоке Турции, уже не осталось места на кладбище. Жители города призывают власти создать новые места захоронения для их близких.

Дефицит с погребальными местами возник и в городе Пазарджик, близ Кахраманмараша. Гробовщики работают каждый день, а для тех, кто не в состоянии заплатить за работу – делают ее бесплатно.

Население Пазарджика составляет 7000 человек. Здесь никого не хоронят как неузнанного. Мы все знаем. Наши родственные связи слишком крепкие,

– говорит работник муниципального правительства Фатих.

За неимением места на кладбище многих людей хоронили прямо на свежепаханном поле рядом. За день в городе произошло более 500 захоронений.

В гимназии обустроили морг

В тридцати милях западнее Пазарджика, в Кахраманмараше, который стал эпицентром землетрясения, до сих пор разбирают завалы.

Главный футбольный стадион стал временным приютом для сотен людей, потерявших дом. Рядом с футбольным полем обустроили морг в спортзале гимназии, а на паркинге – столовую.

Как хоронят жертв землетрясения / Фото NPR

Волонтеры чистят и дезинфицируют тела. Врач на месте пытается официально подтвердить личность и причину смерти, если это возможно. Отмечают, что за день через этот импровизированный морг прошли более 1000 тел.

Поскольку все кладбища города переполнены, то большинство тел отправляется в новое братское захоронение на окраине города.

Несмотря на количество жертв, пытаются придерживаться традиций

Каждое тело, которое достали из-под завалов, сначала осматривают и фотографируют полицейские. Затем его отправляют на ритуальную мойку согласно исламскому обычаю.

На вершине холма, у братской могилы, установили 19 палаток для мытья тел. Этот обычай проводит группа женщин, приехавших помогать со всей Турции.

Женщины рассказывают, что только в одной палатке ежедневно моют 70 тел. Однако говорят, что эта работа является их ответственностью и обязанностью как мусульман.

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