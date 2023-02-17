Не хватает мест на кладбищах и в моргах: как в Турции хоронят жертв землетрясения – жуткие фото
Источник:NPR
В начале февраля Турцию и Сирию всколыхнуло смертоносное землетрясение. По состоянию на вечер 17 февраля количество жертв пересекло отметку в 45 тысяч человек.
Такое огромное количество погибших обусловило нехватку мест для захоронения. Все кладбища вблизи эпицентра землетрясения уже переполнены.
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Людей хоронят в братских могилах
В городе Антакья, на юго-востоке Турции, уже не осталось места на кладбище. Жители города призывают власти создать новые места захоронения для их близких.
Дефицит с погребальными местами возник и в городе Пазарджик, близ Кахраманмараша. Гробовщики работают каждый день, а для тех, кто не в состоянии заплатить за работу – делают ее бесплатно.
Население Пазарджика составляет 7000 человек. Здесь никого не хоронят как неузнанного. Мы все знаем. Наши родственные связи слишком крепкие,
– говорит работник муниципального правительства Фатих.
За неимением места на кладбище многих людей хоронили прямо на свежепаханном поле рядом. За день в городе произошло более 500 захоронений.
В гимназии обустроили морг
В тридцати милях западнее Пазарджика, в Кахраманмараше, который стал эпицентром землетрясения, до сих пор разбирают завалы.
Главный футбольный стадион стал временным приютом для сотен людей, потерявших дом. Рядом с футбольным полем обустроили морг в спортзале гимназии, а на паркинге – столовую.
Как хоронят жертв землетрясения / Фото NPR
Волонтеры чистят и дезинфицируют тела. Врач на месте пытается официально подтвердить личность и причину смерти, если это возможно. Отмечают, что за день через этот импровизированный морг прошли более 1000 тел.
Поскольку все кладбища города переполнены, то большинство тел отправляется в новое братское захоронение на окраине города.
Несмотря на количество жертв, пытаются придерживаться традиций
Каждое тело, которое достали из-под завалов, сначала осматривают и фотографируют полицейские. Затем его отправляют на ритуальную мойку согласно исламскому обычаю.
На вершине холма, у братской могилы, установили 19 палаток для мытья тел. Этот обычай проводит группа женщин, приехавших помогать со всей Турции.
Женщины рассказывают, что только в одной палатке ежедневно моют 70 тел. Однако говорят, что эта работа является их ответственностью и обязанностью как мусульман.
Что следует знать о землетрясениях в Турции
- Разрушительные землетрясения произошли в Турции и Сирии 6 февраля. Были тысячи толчков в день. Магнитуда достигала 7,8 балла.
- Число жертв постоянно росло. По состоянию на вечер 17 февраля она достигла более 45 тысяч человек.
- Тысячи домов были разрушены. Например, турецкий город Нурдаги в провинции Газиантеп, сильно пострадавший, полностью снесут и отстроят заново.
- По предварительным оценкам, мощные землетрясения в Турции приведут к потерям в экономике на сумму 84 миллиарда долларов или около 10% ВВП.