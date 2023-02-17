Така величезна кількість загиблих зумовила брак місць для поховання. Усі кладовища поблизу епіцентру землетрусу вже переповнені.

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Людей ховають у братських могилах

У місті Антак'я, на південному сході Туреччини, вже не залишилось місця на цвинтарі. Жителі міста закликають владу створити нові місця поховання для їхніх близьких.

Дефіцит з поховальними місцями виник і у місті Пазарджик, поблизу Кахраманмараша. Гробарі працюють щодня, а для тих, хто не в змозі заплатити за роботу – роблять її безкоштовно.

Населення Пазарджика становить 7000 осіб. Тут нікого не ховають як невпізнаного. Ми всіх знаємо. Наші родинні зв'язки занадто міцні,

– каже працівник муніципального уряду Фатіх.

Через брак місця на кладовищі багатьох людей ховали просто на свіжозораному полі поруч. За день у місті відбулося понад 500 поховань.

В гімназії облаштували морг

За тридцять миль на захід від Пазарджика, у Кахраманмараші, який став епіцентром землетрусу, досі розбирають завали.

Головний футбольний стадіон став тимчасовим притулком для сотень людей, які втратили домівку. Поруч футбольного поля облаштували морг у спортзалі гімназії, а на паркінгу – їдальню.

Як ховають жертв землетрусу / Фото NPR

Волонтери чистять і дезінфікують тіла. Лікар на місці намагається офіційно підтвердити особу та причину смерті, якщо це можливо. Зазначають, що за день через цей імпровізований морг пройшли понад 1000 тіл.

Оскільки всі цвинтарі міста переповнені, то більшість тіл відправляють у нове братське поховання на околиці міста.

Попри кількість жертв, намагаються дотримуватись традицій

Кожне тіло, яке дістали з-під завалів спочатку оглядають і фотографують поліцейські. Потім його відправляють на ритуальне миття згідно з ісламським звичаєм.

На вершині пагорба, поблизу братської могили, встановили 19 наметів для миття тіл. Цей звичай проводить група жінок, які приїхали допомагати з усієї Туреччини.

Жінки розповідають, що лише в одному наметі щодня миють 70 тіл. Однак кажуть, ця робота є їх відповідальністю та обов'язком як мусульман.

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