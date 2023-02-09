В Турции отец держит за руку мертвую дочь, пока разбирают завалы: трогательное фото

Турция продолжает приходить в себя после смертоносного землетрясения 6 февраля. По состоянию на 9 февраля известно о более чем 19 тысячах погибших.

Спасатели со всего мира прибыли, чтобы помочь разбирать завалы обрушившихся в результате подземных толчков домов. Соцсети облетело чуткое фото с места происшествия, передает 24 Канал.

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Погибла в постели

На фотографии видно, что отец неподвижно сидит среди обломков собственного дома и держит за руку свою 15-летнюю дочь.

Фото сделано в Кахраманмараше в Турции. Во время землетрясения девушка была в своей постели. Ее придавило бетонными плитами и засыпало обломками от разбитых окон, в результате чего она погибла.

Отец держит за руку мертвую дочь / Фото из соцсетей

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