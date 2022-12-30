В Турции в ресторане произошел взрыв: по меньшей мере 7 погибших

В турецком городе Айдын 30 декабря произошел взрыв в ресторане. Уже известно о погибших и раненых.

Взрыв произошел около 15:30 на улице Кипр в районе Назилли. В ресторане находились более 20 человек.

Кстати говоря Взрыв на грузовом судне в Турции: СМИ сообщают, что среди пострадавших есть украинец

Мог взорваться газовый баллон

Губернатор Айдина сообщает, что среди причин рассматривают бытовую версию – мог взорваться газовый баллон. В то же время NTV сообщает, что взрыв мог произойти при замене труб в кухонной части ресторана.

По меньшей мере, семь человек погибли. Еще 4 получили ранения.



Взрыв в ресторане Турции / Фото из турецких СМИ

Люди выпрыгивали из окон

После взрыва сообщили, что находившиеся внутри два человека выпрыгнули со второго этажа ресторана.

Возник пожар, но его удалось быстро потушить. Работа на месте продолжается.

В турецком ресторане прогремел взрыв: видео

Еще один взрыв в Турции

В городе Шанлиурфа 4 декабря также раздался взрыв. Он произошел на первом этаже шестиэтажного жилого дома в районе Акчакале турецкого города Шанлиурфа. Там были расположены мастерские. Местные СМИ сообщали о шести пострадавших.

Взрывная волна частично разрушила перекрытие в здании. В результате взрыва в соседних домах вылетели окна, а также были повреждены припаркованные на улице автомобили.