В Турции разбился военный самолет

В Турции произошла авиакатастрофа. Там разбился военный самолет.

Турецкий военный учебный самолет разбился в центральной провинции Кайсери 4 июня. Министерство обороны сообщило, что погибли двое солдат.

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Погибли пилоты

Тренировочный самолет SF-260 D взлетел с авиабазы в Кайсери с двумя пилотами на борту для тренировок. После этого он разбился по неизвестной причине.

На место катастрофы были направлены бригады экстренной помощи. Они установили, что оба пилота погибли в результате катастрофы.

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