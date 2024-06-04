В Турции разбился военный самолет
4 июня 2024, 11:54Читати новину українською
Источник:Reuters
В Турции произошла авиакатастрофа. Там разбился военный самолет.
Турецкий военный учебный самолет разбился в центральной провинции Кайсери 4 июня. Министерство обороны сообщило, что погибли двое солдат.
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Погибли пилоты
Тренировочный самолет SF-260 D взлетел с авиабазы в Кайсери с двумя пилотами на борту для тренировок. После этого он разбился по неизвестной причине.
На место катастрофы были направлены бригады экстренной помощи. Они установили, что оба пилота погибли в результате катастрофы.
В США разбился новый военный самолет F-35
- В США разбился военный самолет. Произошло это за пределами аэродрома в Альбукерке International Sunport штата Нью-Мексико во вторник, 28 мая.
- На борту самолета был только один пилот. На момент аварии он был в сознании. Отмечают, что его доставили в больницу с серьезными травмами.
- Издание со ссылкой на американского чиновника пишет, что самолет был новым F-35, который принадлежит Корпусу морской пехоты США. Катастрофа произошла во время того, как самолет F-35 перевозили с завода компании Lockheed для передачи в эксплуатацию. Руководил самолетом пилот Агентства по управлению оборонными контрактами.