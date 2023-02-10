В Турции спасли из-под завалов украинку и ее 4-летнего сына

В Турции продолжают ликвидировать последствия разрушительных землетрясений. К счастью, под завалами все еще находят живых. В Искендеруне удалось спасти украинку и ее 4-летнего сына.

Спасатели провели спасательную операцию. Мать и сына уже передали медицинским бригадами.

Обратите внимание Землетрясения в Турции и Сирии – более 21 000 жертв, операция продолжается: хронология

К счастью, жизни Елены и ее сына ничего не угрожает. Их состояние оценивают как удовлетворительное.

Акгьоль родилась в Украине. В настоящее время проживает в Турции.

Украинские спасатели работают в Турции

Многие страны мира помогают ликвидировать последствия жутких землетрясений, всколыхнувших Турцию в феврале. Украинские спасатели тоже прибыли в Турцию и помогают разбирать завалы.

Наши герои работают в провинции Хатай. Там развернули палаточный городок.

Кроме того, Украина направит Турции гуманитарную помощь. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Украинский лидер выразил соболезнования родным погибших и подчеркнул, что наше государство готово оказать всю необходимую помощь, чтобы ликвидировать последствия стихии в Турции.

Украина уже вывезла 12 украинцев из зоны бедствия

Василий Боднар – посол Украины в Турции – сообщил, что по состоянию на 10 февраля из зоны бедствия уже удалось вывезти 10 украинцев. Тогда посол сообщил: под завалами могут находиться еще пять украинцев. Боднар подчеркнул, что это очень предварительная информация. Пока неизвестно, были ли в этих данных учтены Елена и ее сын.

Есть информация, что до пяти граждан Украины могут находиться под завалами. Но я думаю, что это очень предварительная информация. И мы будем знать это позже, когда проверят места жительства украинцев,

– подчеркнул Боднар.

По состоянию на 10 февраля число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 21 тысячу. Украина выражает соболезнования родным погибших в результате стихийного бедствия. Кроме того, известно о более чем 70 тысячах пострадавших. Им оказывают всю необходимую помощь.

Разбор завалов продолжается. К счастью, еще находят живых людей. Надежда на спасение остается.