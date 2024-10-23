В Турции в результате теракта погибли по меньшей мере 3 человека: есть много раненых

В Турции, недалеко от Анкары, неизвестные совершили теракт на объекте аэрокосмической корпорации, там слышали взрывы и выстрелы. В результате, к сожалению, есть жертвы и раненые.

Все, что известно о погибших в результате теракта, сколько людей получили ранения – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно о жертвах и пострадавших в результате теракта

Недалеко от Анкары произошел взрыв возле помещения аэрокосмической и оборонной компании Turkish Aerospace Industries, где производят самолеты, вертолеты, а также беспилотные летательные аппараты. Сотрудников компании впоследствии удалось эвакуировать.

На место происшествия были направлены правоохранители и военные, а также кареты скорой помощи и пожарные. По словам главы турецкого МВД Али Ерликая, в результате нападения несколько человек погибли и были ранены.

Сначала сообщили о 2 погибших в результате стрельбы. Уже в 18:01 количество выросло до трех. Также появилась информация о 14 пострадавших из-за теракта. По обновленной информации, в 18:18 число жертв увеличилось до 4.