Однако опасность грозит и им. Следовательно, в Хатае на спасателей обрушились руины дома.

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Момент обвала попал на видео

Поисково-спасательная команда стихийных бедствий ADAK проводила спасательные работы в развалинах дома. Вероятно, из-за нарушения техники безопасности на них обрушились остатки здания.

На спасателей обрушился дом: смотрите видео

Известно, что команда спасателей прибыла из западной части Турции. Они работали 5 дней, разбирая развалины этого дома.

К счастью, спасателя, оказавшегося под завалами, спасли его коллеги. Офицер службы спасения Батухан Тюген здоров и продолжает спасательные работы.

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