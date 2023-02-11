Однак небезпека загрожує і їм. Відтак, у Хатаї на рятувальників обвалилися руїни будинку.
Читайте також 30 на 200 метрів: у Туреччині внаслідок землетрусів утворилась гігантська тріщина
Момент обвалу потрапив на відео
Пошуково-рятувальна команда стихійних лих ADAK проводила рятувальні роботи в руїнах будинку. Ймовірно, через порушення техніки безпеки на них обвалилися залишки будівлі.
На рятувальників обвалився будинок: дивіться відео
Відомо, що команда рятувальників прибула із західної частини Туреччини. Надзвичайники працювали 5 днів, розбираючи руїни цього будинку.
На щастя, рятувальника, який опинився під завалами, врятували його колеги. Офіцер служби порятунку Батухан Тюген здоровий і продовжує рятувальні роботи.
Землетрус у Туреччині: останні новини
- Станом на ранок 11 лютого кількість жертв через землетруси у Туреччині та Сирії вже перевищила 23 тисячі.
- Офіційні дані наразі свідчать про те, що загинуло щонайменше 23 700 людей. З них – 3 500 у Сирії та 20 200 у Туреччині. Втім, рятувально-пошукові роботи продовжуються, тож, на жаль, кількість смертей ще може збільшитися.
- Рятувальникам вдалося деблокувати українку, а також її 4-річного синочка. На щастя, життю Олени та її сина вже нічого не загрожує. За словами медиків, вони у задовільному стані.
- Багато країн світу допомагають ліквідовувати наслідки моторошних землетрусів, які сколихнули Туреччину у лютому. Українські рятувальники також прибули в Туреччину й допомагають розбирати завали. Наші герої працюють у провінції Хатай. Там розгорнули наметове містечко.