В Турции уборщица отеля выбросила брендовые кроссовки россиянина

Еще один россиянин, прибывший в Турцию, попал в конфуз. На этот раз уборщица отеля, где остановился отдыхающий, выбросила его кроссовки.

Как рассказали в СМИ, обувь была совсем новая. Россиянин оставил свои Balenciaga в коробке, однако после уборки они исчезли.

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Исчезновение кроссовок россиянина

До отдыха в Мармарисе россиянин устроил шопинг в Стамбуле, где и купил пару новеньких Balenciaga. Кроссовки лежали в брендированном пакете в номере, а мужчина их решил не прятать, ведь не переживал за безопасность собственных вещей.

Вернувшись в номер он увидел отсутствие Balenciaga, поэтому обратился на рецепцию.

Администрация отеля ему ответила, что горничная приняла пакет за мусор и выбросила его вместе с остальными отходами во время уборки. Как утверждает турист, никоим образом компенсировать потерю имущества отель своему гостю не предложил. При этом сам турист уверен, что пакет пропал неслучайно – спутать кроссовки с мусором очень сложно,

– пишет российский туристический сервис.

Сам же гражданин страны-агрессора решил не вызывать полицию, ведь не знал, как можно судиться с отелем в Турции. Он попытался узнать, что произошло с кроссовками через своего гида, однако это не помогло. Также ответа на вопрос о своих правах россиянин не получил и у туроператора.