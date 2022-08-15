В "Тузловские лиманы" из оккупации вернулись фламинго: удивительные фото

На территорию Национального природного парка "Тузловские лиманы" вернулись фламинго. Эти фантастические птицы пролетели по Азово-Черноморскому коридору из оккупированной территории восточной Украины.

Радостную новость сообщил доктор биологических наук, профессор и научный журналист Иван Русев.

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По его словам, местные жители насчитали 67 особей. Их не видели в природном парке уже 3 месяца.

Сейчас, в середине августа, невероятное зрелище армии птиц, среди которых и фламинго, придают экосистемам парка большую энергетику. Сейчас, как никогда, утонченной формы птицы, на всех фронтах, своей мощной и положительной энергетикой, помогают украинцам в борьбе с оккупантами,

– подчеркнул Русев.

Что известно о фламинго и почему у них розовые перья

Доктор биологических наук рассказал, что на окрас фламинго влияет их рацион. Перья птицы могут быть от нежно-сиреневого до ярко-розового. Такое "напыление" на птицах образуется благодаря каротину, который попадает в организм при поглощении водорослей, рачков и других обитателей водного мира, у которых много каротина.



Фламинго в "Тузловских лиманах" / Фото Ивана Русева

"Фламинго – стайные птицы. Они никогда не живут в одиночку, предпочитая большие стаи своих собратьев. К тому же так гораздо проще и безопаснее. Ведь в мире природы они не одни и кто-нибудь обязательно захочет полакомиться их мясом", – добавил Иван Русев.

Как сказал Русев, в семейном укладе жизни фламинго царит равноправие. Здесь и папа, и мама участвуют в процессе вынашивания, а затем и в воспитании малышей.

Собака пограничника смогла вернуться к хозяину через минное поле

Украинский пограничник Денис и его собака Эльма служат вместе уже более шести лет. Из-за вражеского обстрела четырехлапая потерялась и оказалась как раз на позициях оккупантов. Однако любимица через несколько дней вернулась к хозяину. Пройдя все минные поля, она чудом осталась жива.

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