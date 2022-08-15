Радісну новину повідомив доктор біологічних наук, професор та науковий журналіст Іван Русев.

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За його словами, місцеві мешканці нарахували аж 67 особин. Їх не бачили у природному парку вже 3 місяці.

Зараз, в середині серпня, неймовірне видовище армії птахів, серед яких і фламінго, надають екосистемам парку велику енергетику. Зараз, як ніколи, витонченої форми птахи, на всіх фронтах, своєю потужною і позитивною енергетикою, допомагають українцям в боротьбі з окупантами,

– наголосив Русев.

Що відомо про фламінго та чому вони мають рожеве пір'я

Доктор біологічних наук розповів, що на забарвлення фламінго впливає їхній раціон. Пір'я птаха може бути від ніжно-бузкового до яскраво-рожевого. Таке "напилення" на пташці утворюється завдяки каротину, який потрапляє до них в організм при поглинанні водоростей, рачків та інших мешканців водного світу, в яких багато каротину.



Фламінго у "Тузлівських лиманах" / Фото Івана Русева

"Фламінго – зграєві птахи. Вони ніколи не живуть поодинці, воліючи до великих зграй своїх побратимів. До того ж так набагато простіше і безпечніше. Адже у світі природи вони не одні і хто-небудь обов'язково захоче поласувати їх м'ясом", – додав Іван Русев.

Як сказав Русев, у сімейному укладі життя фламінго панує рівноправність. Тут і тато, і мама беруть участь у процесі виношування, а потім і вихованні малюків.

Собака прикордонника змогла повернутися до господаря через мінне поле

Український прикордонник Денис та його собака Ельма служать разом вже понад 6 років. Через ворожий обстріл чотирилапа загубилася та опинилася якраз на позиціях окупантів. Однак улюблениця через кілька днів таки повернулася до господаря. Пройшовши всі мінні поля, вона дивом залишилася жива.

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