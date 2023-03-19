В учебном центре на Черниговщине погибли 4 военных
Источник:Учебный центр им. князя Ярослава Мудрого
В 169 учебном центре "Десна" сообщили о гибели военнослужащих на территории воинской части. На вечер 19 марта детали инцидента выясняют.
В субботу, 18 марта, в учебном центре имени князя Ярослава Мудрого произошло чрезвычайное событие, в результате которого погибли 4 военнослужащих. Однако пока неизвестно, о чем идет речь.
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Кто проводит расследование
Отметим, что детали этого инцидента уже выясняются сотрудниками Государственного бюро расследований.
Причины и обстоятельства устанавливаются. Проводится служебное расследование органами ДБР. От имени командования и личного состава выражаем искренние соболезнования родным и близким наших погибших собратьев,
– говорится в сообщении пресс-службы учебного заведения.
Вспомним к этой теме, что в мае 2022 года российские оккупанты обстреляли ракетами казармы учебного центра. Разбор завалов длился несколько дней – под развалинами обнаружили тела 87 погибших.
Что известно о 169-ом учебном центре "Десна"
Это военная часть Вооруженных Сил Украины. Как известно, она специализируется на подготовке личного состава для разных родов Сухопутных войск и подчиняется непосредственно командованию Сухопутных войск. Размещается "Десна" в поселке городского типа Десна Черниговской области.
Назвали центр подготовки на честь князя Руси Ярослава Мудрого, что правил в начале XI века и вошел в историю как очень мудрый лидер.
Источник: Википедия
Создание центров подготовки к сопротивлению
- Во время широкомасштабной войны не только подготовка военных к боевым действиям чрезвычайно важна, но и гражданских людей к самообороне.
- Не так давно на Закарпатье открыли первый в Украине Центр подготовки населения к национальному сопротивлению. В нем можно научиться владеть оружием и овладеть другими навыками.
- Известно, что в Центре будет преподавать команда опытных инструкторов, которые обеспечат выполнение поставленных задач. Об этом рассказал глава Закарпатской ОВ Виктор Никита.