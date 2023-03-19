В учебном центре на Черниговщине погибли 4 военных

В 169 учебном центре "Десна" сообщили о гибели военнослужащих на территории воинской части. На вечер 19 марта детали инцидента выясняют.

В субботу, 18 марта, в учебном центре имени князя Ярослава Мудрого произошло чрезвычайное событие, в результате которого погибли 4 военнослужащих. Однако пока неизвестно, о чем идет речь.

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Кто проводит расследование

Отметим, что детали этого инцидента уже выясняются сотрудниками Государственного бюро расследований.

Причины и обстоятельства устанавливаются. Проводится служебное расследование органами ДБР. От имени командования и личного состава выражаем искренние соболезнования родным и близким наших погибших собратьев,

– говорится в сообщении пресс-службы учебного заведения.

Вспомним к этой теме, что в мае 2022 года российские оккупанты обстреляли ракетами казармы учебного центра. Разбор завалов длился несколько дней – под развалинами обнаружили тела 87 погибших.

Что известно о 169-ом учебном центре "Десна" Это военная часть Вооруженных Сил Украины. Как известно, она специализируется на подготовке личного состава для разных родов Сухопутных войск и подчиняется непосредственно командованию Сухопутных войск. Размещается "Десна" в поселке городского типа Десна Черниговской области.

Назвали центр подготовки на честь князя Руси Ярослава Мудрого, что правил в начале XI века и вошел в историю как очень мудрый лидер.

Источник: Википедия

Создание центров подготовки к сопротивлению