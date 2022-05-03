В Угледаре из-за обстрела россиян погибли три человека, они пришли набрать питьевую воду

3 мая 2022 , 11:41
Читати новину українською

Источник:

Суспільне

Россияне с каждым днем совершают новые обстрелы, из-за которых страдает мирное население Украины. На этот раз под удары попал Угледар

Город Угледар расположен в Волновахском районе Донецкой области. Соответственно населенный пункт обстреливают российские оккупанты.

К теме Мальчик бежал известить пожилых соседей о тревоге: новые детали обстрела Одессы

Люди погибли, набирая питьевую воду

Очередной беспощадный вражеский обстрел Угледара произошел сегодня, 3 мая, около 6:30 часов утра.

Во время атаки, к сожалению, погибли три человека. Они пришли за питьевой водой для себя и близких.

 
Автор: Оксана Княжик