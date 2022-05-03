В Угледаре из-за обстрела россиян погибли три человека, они пришли набрать питьевую воду
3 мая 2022 , 11:41Читати новину українською
Источник:Суспільне
Россияне с каждым днем совершают новые обстрелы, из-за которых страдает мирное население Украины. На этот раз под удары попал Угледар
Город Угледар расположен в Волновахском районе Донецкой области. Соответственно населенный пункт обстреливают российские оккупанты.
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Люди погибли, набирая питьевую воду
Очередной беспощадный вражеский обстрел Угледара произошел сегодня, 3 мая, около 6:30 часов утра.
Во время атаки, к сожалению, погибли три человека. Они пришли за питьевой водой для себя и близких.