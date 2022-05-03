Місто Вугледар розташоване у Волноваському районі Донецької області. Відповідно населений пункт обстрілюють російські окупанти.

До теми Хлопчик біг сповістити літніх сусідів про тривогу: нові деталі обстрілу Одеси

Люди загинули, набираючи питну воду

Черговий нещадний ворожий обстріл Вугледару трапився сьогодні, 3 травня, близько 6:30 години ранку.

Під час атаки, на жаль, загинули троє людей. Вони прийшли по питну воду для себе та близьких.

Генпрокуратура розслідує порушеня законів та звичаїв війни

Російські загарбники на українській землі відомі тим, що, зокрема, вбивають мирне населення та нищать інфраструктуру. Офіс генпрокурора повідомляє, що правоохоронці вже розслідують 8 кримінальних справ на Донеччині за порушення законів та звичаїв війни. У них мовиться про вбивства та поранення цивільних і нищення інфраструктури.