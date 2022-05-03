Нічні обстріли у Харкові

В Офісі президента розповіли, як минула ніч проти 3-го травня у всіх регіонах України, повідомляє 24 канал. Неспокійно була на Сході та Півдні.

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Повідомляється, що вночі російські війська знову обстріляли Харків. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

На одному з підприємств у Харківському районі росіяни завдали удару зранку, через що виникла пожежа. Там працюють рятувальники. Наразі дані про поранених уточнюються.

Також протягом доби війська агресора обстрілювали Золочів, Барвінкове, Дергачі, що в Харківській області. В ОП заявили, що жертв немає.

Потужний обстріл Рубіжного

Інтенсивні обстріли не припиняються у Луганській області. Як відомо, російське командування поставило завдання своїм військовим вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

В Офісі Президента повідомили, що ворог зосередив основні зусилля на встановленні контролю над Рубіжним та Попасною.

Ввечері 2-го травня армія агресора завдала потужного обстрілу по Рубіжному. Зранку 3-го травня під вогнем російських вбивць опинилася Новодружеська. Деталі щодо постраждалих та наслідків обстрілів з'ясовують.

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На Донеччині загинуло троє людей

Російські окупанти о 5-й ранку завдали артилерійського обстрілу по Вугледару, що в Донецькій області. На жаль, троє цивільних загинуло.

Під постійним обстрілом ворога Лиман та Авдіївка. Щодо Маріуполя, то там триває евакуація.

Яка ситуація на Півдні

В Офісі Президента повідомили, що ситуація в Херсонській області залишається складною. В окупованих росіянами селах ситуація надалі критична.

На території Херсонської області окупанти продовжують бойові дії, внаслідок чого чути вибухи та обстріли. Також ворожі військові займаються мародерством.

Надвечір 2-го травня окупанти завдали ударів по Миколаївській області. Ворог вдарив по акваторії в Очакова та Миколаєву. На щастя, ніхто не постраждав.

В Одесі ніч минула спокійно. Однак ввечері, як нагадали в Офісі Президента, росіяни завдали ракетного удару. Унаслідок цього пошкоджено релігійну споруду, об'єкт міської інфраструктури та житлову будівлю. На жаль, загинув 14-річний хлопець.

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Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Дніпропетровщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Чернігівщині.

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