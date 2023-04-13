В Украине по случаю затопления "Москвы" появится новый праздник: что будут отмечать украинцы
Источник:Владимир Зеленский
В Украине отныне каждый год 13 апреля будут отмечать новый праздник, связанный с затоплением ракетного крейсера "Москва". Именно год назад 13 апреля 2022 года украинские военные потопили флагман Черноморского флота России.
Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении ежегодного Дня работника оборонно-промышленного комплекса Украины 13 апреля. Указ вступает в силу со дня опубликования.
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Сегодня у нас выдающийся день, – Зеленский
"То, что Украина выстояла, то, что Украина может бороться и освобождать свою землю, то, что Украина уверена в своем будущем, во многом базируется на нашей уверенности в умениях и талантах, уме и стратегическом мышлении всех, кто эффективно работает в украинском оборонно-промышленном комплексе и способен его развивать", – отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что именно украинская ракета "Нептун" отправила "Москву" на дно Черного моря.
Сегодня у нас выдающийся день. 13 апреля 2022 года украинская ракета помогла навести порядок в украинской акватории Черного моря. Благодаря нашему "Нептуну" вражеский флагман отправился именно туда, где ему и место, как и всем другим российским военным кораблям,
– добавил президент.
Именно поэтому, как отметил Зеленский, 13 апреля сегодня будет ежегодно отмечаться как профессиональный день всех работников и работниц оборонно-промышленного комплекса Украины.
"Поздравляю вас с профессиональным днем и благодарю вас за то, что ваша работа добавляет всей Украине времени и возможностей, побед и безопасности!", – резюмировал глава государства.
Что известно об ударе по "Москве"
- В феврале 2022 года экипаж крейсера "Москва" подошел к острову Змеиный и призвал украинских военных сдаться. В ответ от украинских военных прозвучала уже легендарная фраза – "Русский военный корабль, иди на х*й".
- 13 апреля появилась первая информация о якобы пожаре на крейсере "Москва". Уже 14 апреля Украина подтвердила, что "Москва" пошла на дно после удара "Нептуном".
- Через год после успешной операции в Украине даже показали видео пуска ракет по "Москве".
- Уничтожение "Москвы" было важно для Украины, поскольку России пришлось отвести свой флот и прятаться к югу и востоку от оккупированного Крыма.
- Важно отметить, что к моменту удара на "Москве" было более 500 человек, большинство из которых погибли. Однако в Кремле цинично не признают потери.