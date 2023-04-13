В Украине по случаю затопления "Москвы" появится новый праздник: что будут отмечать украинцы

В Украине отныне каждый год 13 апреля будут отмечать новый праздник, связанный с затоплением ракетного крейсера "Москва". Именно год назад 13 апреля 2022 года украинские военные потопили флагман Черноморского флота России.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении ежегодного Дня работника оборонно-промышленного комплекса Украины 13 апреля. Указ вступает в силу со дня опубликования.

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Сегодня у нас выдающийся день, – Зеленский

"То, что Украина выстояла, то, что Украина может бороться и освобождать свою землю, то, что Украина уверена в своем будущем, во многом базируется на нашей уверенности в умениях и талантах, уме и стратегическом мышлении всех, кто эффективно работает в украинском оборонно-промышленном комплексе и способен его развивать", – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что именно украинская ракета "Нептун" отправила "Москву" на дно Черного моря.

Сегодня у нас выдающийся день. 13 апреля 2022 года украинская ракета помогла навести порядок в украинской акватории Черного моря. Благодаря нашему "Нептуну" вражеский флагман отправился именно туда, где ему и место, как и всем другим российским военным кораблям,

– добавил президент.

Именно поэтому, как отметил Зеленский, 13 апреля сегодня будет ежегодно отмечаться как профессиональный день всех работников и работниц оборонно-промышленного комплекса Украины.

"Поздравляю вас с профессиональным днем и благодарю вас за то, что ваша работа добавляет всей Украине времени и возможностей, побед и безопасности!", – резюмировал глава государства.

Что известно об ударе по "Москве"