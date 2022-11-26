Саммит по продовольственной безопасности, удар по Днепру: хронология 276 дня войны

По состоянию на 26 ноября длится 276-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Вооруженные Силы Украины дают отпор врагу и отвоевывают наши земли.

Украинские военные мужественно защищают наши территории. Что происходит на фронте и по всей стране – читайте в материале 24 канала.

Кстати Месть за убитого младенца, документы оккупантов у священников УПЦ МП: хронология 275 дня войны

18:14 Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо подписали совмесную декларацию о поддержке движения Украины в ЕС и НАТО.

17:46 Российские оккупанты нанесли авиаудара по Часовому Яру в Донецкой области. Враг разрушил подъезд пятиэтажки. Три человека получили ранения.

17:08 В Госпогранслужбе сообщили, что белорусские пограничники подбросили на украинскую границу нелегалов из Пакистана и Бангладеша. Их задержали бойцы ГНСУ.

17:02 В компании ДТЭК Киевские энергосети сообщили о новых правилах отключения света в столице. с 26 ноября киевлянам будут поочередно включать свет, чтобы перерыв в отсутствии электроснабжения был не более 5 часов.

16:11 Из Херсона в Хмельницкий отправился первый эвакуационный поезд. Из города уехали 100 человек, из которых 26 детей, 7 лежачих больных и 6 маломобильных людей.

16:00 В Украине прошла минута молчания в память о жертвах Голодоморов и акция "Зажги свечу памяти".

15:51 Советник главы ОП Михаил Подоляк отреагировал на очередной поток сознания главы российского МИД Сергея Лаврова об "освобождении Украины от неонацистских правителей". Чиновник подчеркнул, что уголовные наклонности Кремля исправит только трибунал.

15:31 Президент Владимир Зеленский после встречи с бельгийским премьер-министром Александром Де Кроо сообщил, что Брюссель отправит Украине подводные дроны и мобильные лаборатории.

15:26 Во время выступления на Международном саммите по Международной безопасности премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сравнил Россию с Третьим Рейхом, который, понимая приближение поражения, начал тотальную войну на уничтожение. Это же делает и Россия, которая не может добиться победы на поле боя.

15:21 Президент США Джо Байден призвал почтить память жертв Голодоморов. Он подчеркнул, что США отдают должное стойкости украинского народа, пережившего разруху и тиранию, чтобы в конце концов создать свободное и демократическое общество.

15:09 Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в результате ракетного удара по Днепру пострадали 6 человек. Одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

14:27 Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что Украина вернула из плена еще 12 граждан. Среди них:

4 бойца ВМС;

2 нацгвардейцев, пограничников;

1 боец ​​ТРО;

а также 3 гражданских – супруги и мужчина, считавшийся пропавшим без вести.

14:17 Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Международном саммите по продовольственной безопасности. Главные тезисы из выступления президента:

Россия снова пытается уничтожить украинцев бомбами, пулями, холодом и голодом;

Украина, несмотря ни на что, будет выполнять свои экспортные обязательства;

В рамках зерновой инициативы из украинских портов отправились 500 судов, еще 80 стоят в очереди;

Украина стала инициатором программы Grain from Ukraine ("Зерно из Украины"), в рамках которой нуждающиеся страны Азии и Африки будут получать продовольствие. Украина стремится спасти от голода не менее 5 миллионов человек.

Президент обратился к партнерам с призывом признать Голодомор 1932 – 1933 годов геноцидом украинского народа и поблагодарил те страны, которые уже приняли соответствующие решения.

14:03 Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Киев может вернуться к плановым отключениям света уже завтра.

13:55 Украина запустила инициативу "Grain From Ukraine" – поставки продовольствия в страны, которые страдают от его недостатка. Бельгия стала первой страной, которая присоединилась к инициативе и предоставила финансирование.

13:50 Литва подготовила новый пакет помощи для энергетического сектора Украины более чем на 2 миллиона евро. Премьер отметила, что страна будет привозить дроны, теплую одежду для украинских военных, подогреватели и генераторы.

13:48 В результате удара по Днепру пострадали 6 человек. Одна женщина – в тяжелом состоянии. Россияне попали по жилому сектору.



Удар по Днепру / Фото полиции Днепра

13:37 Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что нам нужно очень много комплексов ПВО, чтобы создать обновленную систему противовоздушной обороны. Также Украина нуждается в самолетах F-15 и F-16.

13:10 Участились обмены военнопленными между Украиной и Россией. В Институте войны предполагают, что одной из возможных причин могут стать попытки Кремля успокоить недовольство своего народа поражениями на фронте.

13:05 Госпожа посол США Бриджит Бринк почтила память жертв Голодомора. Она подчеркнула, что мы обязуемся нести ответственность за зверства, совершенные в Украине, и постоянно работать над предотвращением повторения этих ужасов.

12:56 В освобожденный Херсон постепенно возвращают свет. Сначала подключают критическую инфраструктуру, затем – дома местных жителей.

12:30 В Днепре раздался взрыв. Мэр Борис Филатов рассказал, что коммуникации и инфраструктура не пострадали, но в части города пропал свет. Враг мог атаковать сверхзвуковым оружием.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в настоящее время известно о 7 частично разрушенных частных домах. Взрыв вызвал пожар.

12:20 В Бериславском районе на растяжке взорвалась местная жительница. Она спиливала деревья в лесопосадке для обогрева.

12:00 В Киеве полностью восстановили водоснабжение и связь. В течение суток должен повернуться и свет.

11:30 Премьер-министр Польши Моравецкий прибыл в Киев и почтил память жертв Голодомора.

Также в Киев прибыла глава правительства Литвы Ингриду Шимоните. В формате Люблинского треугольника политики подписали совместное заявление, в котором согласовали ряд позиций.



Моравецкий в Киеве / Фото канцелярии премьера​

11:25 В Украину прибыл премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо. Начались переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

11:15 Специалисты из Института Ленсинга утверждают, что Путин хочет ликвидировать Лукашенко, чтобы захватить контроль над армией Беларуси.

11:02 Российская армия, вероятно, использует для ударов устаревшие крылатые ракеты с ядерного арсенала, снимая ядерные боеголовки. В британской разведке объяснили, что Россия надеется, что такие ракеты будут работать как приманки и будут отвлекать украинскую ПВО.

10:40 На Донбассе – сильные обстрелы. Например, на Лисичанском направлении продолжаются обстрелы Торского и Заречного в Лиманской общине. За предыдущие сутки здесь зафиксировано более 70 прилетов.

10:30 За прошедшие сутки россияне обстреляли Бериславский и Херсонский районы. По Херсону враг бил из реактивных систем залпового огня и дальнобойной артиллерией. Под атакой микрорайоны Корабельный, Таврический и Жилпоселок.

В Корабельном районе пострадал 19-летний парень. Оккупанты также обстреляли группу людей, стоявших в очереди в магазин, одна женщина погибла на месте. Всего было 39 обстрелов в сутки. Россияне убили 2 жителей, а еще 10 человек – получили ранения разной степени тяжести.

10:20 Около 10:00 враг из реактивных систем залпового огня обстрелял Волчанск Чугуевского района. Повреждены жилые дома, частные автомобили, складские помещения и магазины. Предварительно никто не пострадал.

09:35 Без электроснабжения осталось 19% потребителей Хмельницкой области. Кроме того, по техническим причинам обесточены 110 населенных пунктов области.

Первый и второй энергоблоки ХАЭС подключены к Единой энергосистеме Украины.

09:31 Октябрь стал рекордным по смертности оккупантов. Это связано с неподготовленными мобилизованными, которых сразу бросили на фронт. Сумма компенсаций за октябрь превышает 3,5 миллиарда долларов.

09:15 С начала полномасштабного вторжения ВСУ уже ликвидировали 86 710 захватчиков. За последние сутки – 560 оккупантов.

Втрата ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

08:40 Ночью оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии территорию Новгород-Северского района Черниговщины. Без потерь и разрушений.

08:30 Оккупанты несколько раз попали ракетами С-300 по Чугуеву, есть повреждения нежилых помещений.

В результате ударов по Купянску возникли пожары 6 гаражей. Затем россияне снова нанесли артиллерийские удары по Купянску. Предварительно – один пострадавший.

08:20 Канада выделила 10 миллионов долларов, чтобы закупить генераторы на критические объекты в Украине.

08:10 Оккупанты обстреляли населенные пункты в Запорожье. В частности, Гуляйполе, Орехов, Зализничное, Новоданиловку и другие. Поступило 19 сообщений о разрушении домов.

За сутки с временно оккупированной территории Запорожской области были эвакуированы 77 человек, из них – 17 детей.

07:40 Южная Корея предоставит высокомощные генераторы для Украины – 20 штук мощностью 450-500 кВт, а также 5 мини-экскаваторов DOOSAN DX17Z.

07:30 Сводка Генштаба ВСУ:

Россияне перегруппируют войска на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Первомайское, Красногоровка и Невельское Донецкой области.

Отмечается большое количество потерь в подразделениях противника Луганской области.

07:16 Ночью россияне 5 раз обстреляли район из "Градов" и тяжелой артиллерии. Выпустили на Никополь, Марганец и окрестные села около 60 снарядов. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

07:12 Россия опрокидывает вооружение из-за Арабатской стрелки. В американском Институте изучения войны отметили, что такой маршрут будет уязвим для россиян в случае украинского контрнаступления. Он опирается на 2 моста возле Геническа в Херсонской области.

06:54 Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что россияне ракетным террором добиваются не переговоров, а уступок Украины. Они хотят спровоцировать новую волну беженцев в ЕС.

06:20 Финляндия готовится отправить в Украину первую партию энергетического оборудования для ремонта энергосистемы. Оборудование может прибыть уже на следующей неделе.

06:10 Министр энергетики Герман Галущенко провел телефонный разговор с коллегой из Азербайджана Парвизом Шахбазовым. Говорили о ситуации с электроснабжением. Азербайджан должен помочь.

03:38 Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что ВСУ не копируют тактику оккупантов и не бросают штурм за штурмом личный состав. Украинские военные сосредоточены на том, чтобы выбивать противника. Для этого работают артиллерия, ракетные войска, авиация и высокоточное оружие.

02:54 Войска НАТО проводят учения в Польше возле границ Беларуси и России.

01:34 Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що деякі партнери України таємно передають Україні озброєння. Є такі, що купують його у третіх країн, передаючи потім. Хоча ці треті країни публічно кажуть, що не постачають зброю.

01:05 Парламентська асамблея ОБСЄ досі не ухвалила рішення про відміну чи призупинення участі Росії. Тому українська сторона оголосила бойкот.