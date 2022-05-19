Перестрелка в Мелитополе и 4 составляющие победы Украины: основное за 85 день войны

Украинский народ вместе с нашей мужественной армией уже 85 дней борются с российскими захватчиками. Нами и нашим мужеством восторгается весь мир.

Каждый день украинцы становятся еще более крепкими и сплоченными, что приближает нашу победу. 24 канал собрал основные события 85 дня войны в Украине.

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04:59 Российские захватчики продолжают грабить населенные пункты, которые находятся под их оккупацией. Да, из банкомата в Пологах военные похитили почти полмиллиона гривен.

04:10 Дмитрий Кулеба назвал 4 элемента, которые, по его мнению, являются важными составляющими победы нашего государства. Министр иностранных дел считает, что это:

освобождение оккупированных территорий, включая Крым и Донбасс;

выплата репараций со стороны России;

судебный процесс над российскими военными преступлениями, а также преступлениями, совершенными против человечества;

закрепление Украины в интеграции в Евросоюз.

03:30 В Суспильном рассказали подробности похищения коллеги в Херсоне, инженера Алексея Воронцова. Отмечают, что оккупанты просто ворвались в его дома. В результате дверь сотрудника была выбита, а вещи исчезли.

03:26 Оккупанты закрыли проезд на Запорожье в Васильевке. Поэтому гражданским, которые пытаются выбраться из захваченных российскими военными территорий, приходится стоять по нескольку дней на блокпостах.

02:44 Михаил Подоляк жестко ответил Мединскому. Последний недавно цинично высказался о центрах принятия решений. Якобы оппоненты зависимы от решений Запада. На это советник главы ОП заявил, что в России слишком много этих центров. Это и послужило причиной проблем.

01:37 Глава Офиса Президента Андрей Ермак в очередной раз подчеркнул, что нашему государству необходимо оружие. Он подчеркнул, что украинцы за эти более, чем два месяца войны доказали, что будут сражаться с врагом до полной своей победы.

01:31 В оперативном командовании "Юг" рассказал о ситуации в регионе. В сводке подчеркивают, что оккупанты не продвигаются. Вместо этого они подло применяют элементы гибридной войны.

01:23 Местные жители Мелитополя услышали взрыв гранаты вблизи российской комендатуры. После этого оккупанты начали перестрелку. Об этом говорят в Запорожской ОВА.

01:08 За прошедшие сутки Воздушные силы Украины сильно всыпали российским захватчикам. Они уничтожили крылатую ракету, истребитель, а также много бронетехники врага.

01:05 Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович подтвердил, что в Мелитополе взорвали колеи возле российского бронепоезда. Он также добавил, что в Херсонской области оккупанты получают достойный отпор от украинских защитников.

00:28 Стало известно, что 14-летнего подростка, которого из Черниговщины оккупанты вывезли в Беларусь, вернули домой. Украинские правоохранители вместе со старшей сестрой парня вывезли его из Гомеля.

00:15 Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий прокомментировал обстрел области поздно вечером 18 мая. Он эмоционально отметил, что враги словно взбесились. Напомним, что российские захватчики обстреливают область по границе.