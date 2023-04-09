Пасха или Вербное воскресенье: как в Украине в разгар войны совершались праздничные литургии

Уже второй раз Украина встречает пасхальные праздники в условиях полномасштабной войны. В воскресенье, 9 апреля, во многих городах и селах прошли праздничные литургии.

Как в Украине праздновали Пасху и Вербное воскресенье 9 апреля

Участие в праздничных богослужениях приняли сотни людей. Как Пасху и Вербное воскресенье отмечали в разных городах читайте в материале 24 Канала.

Обратите внимание Епифаний назвал место Пасхального богослужения для православных украинцев

В костеле Святого Иосифа в Николаеве христиане западного обряда отметили Пасху. Участие в торжественном богослужении приняли около 100 человек. Среди них были местные жители и переселенцы.

Как в Николаеве празднуют Пасху / Фото Суспильное

Тем временем в Кафедральном соборе Касперовской иконы Божьей матери в Николаеве верующие праздновали Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье.

Как в Кафедральном соборе Касперовской иконы Божией Матери праздновали Вербное воскресенье / Суспильное Николаев

На Закарпатье воины 128 ОГШБр отметили Вербное воскресенье.

Как на Закарпатье почтили Вербное воскресенье / Фото 128 ОГШБр

Во Львовском гарнизонном храме Юрия Победителя ПЦУ, расположенном на улице Бобанича, отмечали Вербное воскресенье.

Это первое Вербное воскресенье после того, как верующие приняли решение перейти из московского патриархата в ПЦУ,

– говорится в сообщении.

Во Львове святили вербу / Суспильное Львов

Епифаний провел службу в Киево-Печерской лавре

Митрополит Православной церкви Украины Епифаний провел богослужение на Вербное воскресенье в Киево-Печерской лавре.

Праздничное богослужение в Киево-Печерской лавре / Суспильное

Редакцияпоздравляет верующих с праздниками. Мирного неба!