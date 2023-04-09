Як в Україні святкували Великдень та Вербну неділю 9 квітня
Участь у святкових богослужіннях взяли сотні людей. Як Великдень та Вербну неділю відзначали у різних містах, читайте у матеріалі 24 Каналу.
Зверніть увагу Епіфаній назвав місце Великоднього богослужіння для православних українців
У костелі Святого Йосифа у Миколаєві християни західного обряду відзначили Великдень. Участь в урочистому богослужінні взяли майже 100 людей. Серед них були місцеві жителі та переселенці.
Як у Миколаєві святкують Великдень / Фото Суспільного
Тим часом у Кафедральному соборі Касперівської ікони Божої матері у Миколаєві віряни святкували Вхід Господній в Єрусалим, або Вербну неділю.
Як у Кафедральному соборі Касперівської ікони Божої матері святкували Вербну неділю / Суспільне Миколаїв
На Закарпатті воїни 128 ОГШБр відзначили Вербну неділю.
Як на Закарпатті вшанували Вербну неділю / Фото 128 ОГШБр
У Львівському гарнізонному храмі Юрія Переможця ПЦУ, розташованому на вулиці Бобанича, відзначали Вербну неділю.
Це перша Вербна неділя після того, як віряни ухвалили рішення перейти з Московського патріархату до ПЦУ,
– мовиться у повідомленні.
У Львові святили вербу / Суспільне Львів
Епіфаній провів службу у Києво-Печерській лаврі
Митрополит Православної церкви України Епіфаній провів богослужіння на Вербну неділю у Києво-Печерській лаврі.
Святкове богослужіння у Києво-Печерській лаврі / Суспільне