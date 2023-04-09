Як в Україні святкували Великдень та Вербну неділю 9 квітня

Участь у святкових богослужіннях взяли сотні людей. Як Великдень та Вербну неділю відзначали у різних містах, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Зверніть увагу Епіфаній назвав місце Великоднього богослужіння для православних українців

У костелі Святого Йосифа у Миколаєві християни західного обряду відзначили Великдень. Участь в урочистому богослужінні взяли майже 100 людей. Серед них були місцеві жителі та переселенці.

Як у Миколаєві святкують Великдень / Фото Суспільного

Тим часом у Кафедральному соборі Касперівської ікони Божої матері у Миколаєві віряни святкували Вхід Господній в Єрусалим, або Вербну неділю.

Як у Кафедральному соборі Касперівської ікони Божої матері святкували Вербну неділю / Суспільне Миколаїв

На Закарпатті воїни 128 ОГШБр відзначили Вербну неділю.

Як на Закарпатті вшанували Вербну неділю / Фото 128 ОГШБр

У Львівському гарнізонному храмі Юрія Переможця ПЦУ, розташованому на вулиці Бобанича, відзначали Вербну неділю.

Це перша Вербна неділя після того, як віряни ухвалили рішення перейти з Московського патріархату до ПЦУ,

– мовиться у повідомленні.

У Львові святили вербу / Суспільне Львів

Епіфаній провів службу у Києво-Печерській лаврі

Митрополит Православної церкви України Епіфаній провів богослужіння на Вербну неділю у Києво-Печерській лаврі.

Святкове богослужіння у Києво-Печерській лаврі / Суспільне

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