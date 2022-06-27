В Украине арестовали имущество "Ростеха", "Татнефти" и других гигантов на 4,5 миллиарда гривен

Российские компании не вывозили свое имущество из Украины в надежде на скорую победу в войне. Теперь им придется считать новый ущерб.

Некоторым российским компаниям придется почувствовать потерю активов не только из-за санкций и дефолта России. Оккупантам следует забыть о своем имуществе в Украине, которую они собирались захватить за несколько дней.

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СБУ арестовала имущество российских компаний на миллиарды гривен

Служба безопасности Украины сообщила, что по ее материалам арестовано много имущества российских холдингов на территории Украины. Общая сумма арестованного имущества составляет 4,5 миллиарда гривен.

В результате следственных действий СБУ удалось заблокировать активы украинских компаний, бенефициарами которых являлись российские холдинги. В частности, арест наложен на имущество принадлежащих корпорации "Ростех" компаний, алюминиевой компании "РусАл", а также нефтяному холдингу "Татнефть".

Кроме того, кроме промышленных мощностей удалось наложить арест на 70 объектов недвижимости, среди которых имущественные комплексы земельных участков враждебных бизнес-структур.

Следствие установило, что принадлежащие россиянам украинские компании выводили доходы в Россию. Это им удавалось делать благодаря разветвленной сети аффилированных оффшорных компаний.

Сейчас правоохранители и прокуроры проводят мероприятия по изъятию арестованных активов и имущества в пользу Украины.

Война России с Украиной: последние новости

Российские кафиры осуществили ракетный обстрел Кременчуга. Снаряды врага попали в ТЦ "Амстор", где на тот момент находилось около 1 000 человек. Враг совершил атаку ракетами Х-22, которые запустили с территории Курской области. В результате попадания ракет в ТЦ возник масштабный пожар. Спасатели сообщали, что огонь охватил 10 тысяч квадратных метров. К сожалению, в результате вражеской атаки погибли, известно о по меньшей мере 10 жертвах. СБУ уже начала расследование и пообещала, что найдет каждого, кто причастен к этому подлому преступления против мирных украинцев.

Россияне могут совершить атаку на Житомир. Местных жителей просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае опасности немедленно уходить в укрытие.

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