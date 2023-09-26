В Украине браки с иностранцами будут проверять на фиктивность: зачем это нужно

В Украине будут проверять браки на подлинность. Это для того чтобы уменьшить количество схем для получения украинского гражданства.

В настоящее время работники Государственной миграционной службы разрабатывают алгоритмы проверки браков на предмет их фиктивности. Это поможет избежать схем получения гражданства.

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Разработали "предохранители" фиктивных браков

Службе известно о случаях, когда иностранцы используют фиктивные браки как одну из схем для получения гражданства. По словам главы ГТСУ Натальи Науменко, в Украине уже борются с этим.

"Мы постоянно работаем с Минюстом, доказываем им, что нужно более жестко подходить к бракам иностранцев. Однако их позиция такова, что речь идет о правах человека, и если даже разница в возрасте в 40 лет, это же любовь, поэтому менять они нечего не планируют", – объяснила Науменко.

Поэтому ГТСУ пошло другим путём. Сотрудники миграционной службы учли опыт других стран Европы и разработали законопроект, уже принятый парламентом.

Мы предприняли предохранители для так называемого "фиктивного брака", и мы разрабатываем сейчас процедуры проверки. Какова наша философия? Ты заключил брак – ты имеешь на это право. Но это еще не основание получить вид на жительство в Украине,

– подчеркнула чиновница.

В то же время для того, чтобы иностранец мог получить вид на жительство, он должен также пройти собеседования с миграционной службой, доказать, что у него с женой есть общий быт, общая история отношений, и он планирует долго жить в браке.

"То есть нужны четкие и понятные процедуры, чтобы не было манипуляций и злоупотреблений ни одной из сторон", – отметила глава ГТСУ.

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