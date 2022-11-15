Зима придет, но не во все регионы: прогноз погоды на 16 ноября

Погода в Украине в среду, 16 ноября, будет прохладной и с большим количеством осадков. Местами дождь с мокрым снегом будет напоминать нам о наступлении зимы.

Теплее всего будет в южных регионах. Кое-где столбики термометров покажут до +12 градусов.

Важно Первый снег и минусовая температура: какой будет погода в Украине в ближайшее время

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По словам синоптика Наталки Диденко, ноябрь наконец-то решил предоставить свою сезонную площадку для встречи на высоком уровне влажного атмосферного фронта и холодной воздушной массы. Как известно, сочетание влажности и холодного воздуха переводит дождь в мокрый снег.

16 ноября на Севере Украины есть вероятность мокрого снега. Осадки пройдут в среду:

в западных и северных областях,

в центральной части Украины,

в Харьковской и Одесской областях.

А осадков не прогнозируют:

в Луганской и Донецкой областях,

в Николаевской, Херсонской, Запорожской областях,

во временно оккупированном Крыму.

В Киеве 16 ноября ожидается холодная влажная погода с температурой около +5 градусов. Пройдет дождь, вечером возможен мокрый снег.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют умеренный дождь в западных и северных областях, а на Севере Украины и в Карпатах еще и с мокрым снегом. На остальной территории – без существенных осадков. Синоптики предупреждают о тумане утром в южной части нашей страны.

На западе облачная погода продержится весь день. Весь день будет идти дождь, который к вечеру может усилиться. Температура воздуха будет составлять максимально +7 градусов. На Востоке небо будет покрыто облаками, кратковременные дожди возможны лишь вечером. Воздух прогреется только до +6 градусов.

На севере погода будет пасмурной и дождливой, местами с мокрым снегом. Столбики термометров покажут +6 градусов. На Юге ситуация кардинально противоположная – переменная облачность и +12 градусов.

В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Утром начнется мелкий дождь, а к вечеру постепенно перерастет в сильный. Температура воздуха будет составлять +6 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины.

Ужгород – +6...+8

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +4...+6

Ровно – +4...+6

Житомир – +4...+6

Винница – +4...+6

Одесса – +9...+11

Николаев – +8...+10

Херсон – +9...+11

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +4...+6

Сумы – +2...+4

Полтава – +5...+7

Днепр – +6...+8

Запорожье – +7...+9

Донецк – +4...+6

Луганск – +3...+5

Харьков – +4...+6

Киев – +4...+6



Прогноз погоды на 16 ноября / Фото Укргидрометцентра.