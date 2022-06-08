В Украине будет создан Совет дерусификации, декоммунизации и деколонизации

Из-за полномасштабного вторжения государства-агрессорки на нашу территорию украинцы массово отказываются от всего российского. В частности, они хотят заменить советское и российское наследие украинским.

В Министерстве культуры и информационной политики подчеркнули, что дерусификация, декоммунизация и деколонизация – своевременные процессы в истории Украины. Однако проходить они должны цивилизованно.

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Решения о сносе советских памятников будут одобрять местные власти и общество

Мы провели общественные обсуждения и инициировали создание совещательного органа – Совета при МКИП и УИНП, который будет заниматься вопросами дерусификации, декоммунизации и деколонизации,

– рассказали в Минкульте.

В ведомстве отметили, что решение о демонтаже памятников советского прошлого местное самоуправление должно одобрять вместе с обществом, а дальше координировать его с Советом.

Минкульт вместе с Украинским институтом национальной памяти собрали ключевую информацию о законодательстве в соответствующих процессах. Ведомства сделали это через активное очищение общественного пространства от монументов, которые закрепляют в Украине российские пропагандистские нарративы, а также в ответ на запрос органов местного самоуправления.

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В Украине массово переименовывают улицы

Из-за кровавой и циничной войны, которую Россия начала в нашем государстве, украинцы больше не хотят жить на улицах, названых в честь российских деятелей. Поэтому в городах и селах массово переименовывают улицы. В Киеве также решили изменить названия станций метро:

"Берестейскую" хотят переименовать в "Бучанскую";

"Площадь Льва Толстого" – на "Василия Стуса";

"Героев Днепра" – на "Героев Украины";

"Минскую" – на "Варшавске";

"Дружбы народов" – на "Ботаническую".

В апреле в городском совете Львова представили перечень с улиц, которые тоже хотят дерусифицировать. Варианты новых названий будут выбирать вместе с историками, экспертами и широким кругом общественности. Они будут учитывать расположение, исторический контекст и мнение львовян. В настоящее время рабочая группа получила от горожан уже более 100 предложений с разными вариантами.

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