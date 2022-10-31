В Украине будут почасовые отключения света: Львовщина и Запорожье первыми сообщили графики

В Украине снова будут планово выключать электроэнергию. Соответствующие графики обнародуют распределительные компании и местные власти.

Так, об отключении света уже предупредили на Запорожье и в Львовской области. Руководители областных ОВА показали графики вечером воскресенья, 30 октября.

Интересно "Ничего не yasno": соцсети взорвались мемами из-за графиков отключений света

Когда будут выключать свет на Львовщине

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что с 31 октября в регионе снова будут почасовые отключения света.

С соответствующим графиком можно ознакомиться по ссылке на сайте Львовоблэнерго. Так, потребителей традиционно разделили на три группы. Соответственно могут выключать с 7 до 12 часов, либо с 17 до 22, либо с 12 до 17.

График почасовых отключений света во Львовской области / Скриншот 24 канала

Обратите внимание, что графики почасовых отключений могут использоваться не в полном объеме. Указанное время отключений может увеличиваться на один час – из-за необходимости доезда оперативных бригад до энергообъектов для проведения переключений,

– подчеркнул Максим Козицкий.

Кроме того, энергетики не могут находиться на объектах во время воздушной тревоги из-за угрозы российской атаки.

Интересно Как сохранить продукты в холодильнике дольше в случае отключения света: советы экспертов

Графики отключения света обнародовали и в Запорожье

В Запорожье возможны отключения света с 6 часов утра 31 октября. Об этом сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев.

В этом регионе всех потребителей разделили уже на 4 группы. В частности, сначала планируют отключить первую очередь. Планируется, что света не будет ориентировочно 3 часа.

По словам Куртева, будут выключать свет по графику :

1 очередь с 06.00 до 10:40;

2 очередь с 10:40 до 14:20;

3 очередь с 14:20 до 18:00;

4 очередь с 18 до 22:00. В частности, говорится о крупных промышленных предприятиях.

С потенциальными графиками отключений электроэнергии в Запорожье можно ознакомиться по ссылке.

Проверьте свой адрес и заранее подготовьтесь к возможным почасовым отключениям

– в Запорожской ОВА обратились к жителям.

Также должностные лица порекомендовали на время отключения света отключить от сети электроприборы. Поскольку при повторном подключении значительного количества потребителей может произойти скачок напряжения, он способен повредить технику.

Также с графиком отключения света в Запорожье можно ознакомиться в соответствующей таблице по ссылке.

Читайте также В ТРЦ в Одессе произошел перепад напряжения: видео как из фильма ужасов

Укрэнерго предупреждает украинцев об очередных отключениях света

В Укрэнерго отметили, что с 31 октября снова вводят отключение света. Также в компании рассказали, что с Офисом президента, Министерством энергетики и облэнерго работают над внедрением более прогнозируемого формата ограничений потребления электроэнергии.

Ситуация улучшится при условии, если оккупанты перестанут атаковать нашу энергетическую инфраструктуру.

Благодаря экономному потреблению свет на выходных не выключали.

Благодаря теплой погоде и экономному потреблению электроэнергии удалось избежать отключения света на выходных, 29 и 30 октября. Впрочем, из-за похолодания потребление снова может возрасти.

Более того, сознательное отношение к сбережению будет актуально на протяжении всего отопительного сезона.

Мы видим экономию со стороны граждан и украинского бизнеса, который ответственно относится к необходимости экономить электроэнергию, надеемся это будет продолжаться и дальше,

– подчеркнул председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Что делать, если нет света, газа и воды: смотрите видео

Россия продолжает терроризировать мирное население Украины. Оккупанты массированно атакуют нашу энергетическую инфраструктуру дронами и ракетами.