Так, про відключення світла вже попередили на Запоріжжі та Львівщині. Очільники обласних ОВА показали графіки ввечері неділі, 30 жовтня.

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Коли вимикатимуть світло на Львівщині

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що з 31 жовтня у регіоні знову будуть погодинні відключення світла.

З відповідним графіком можна ознайомитися за посиланням на сайті Львівобленерго. Так, споживачів традиційно поділили на три групи. Відповідно можуть вимикати з 7 до 12 години, або ж з 17 до 22, або з 12 до 17.

Зверніть увагу, що графіки погодинних вимкнень можуть застосовувати не в повному обсязі,

– підкреслив Максим Козицький.

Графік погодинних вимкнень світла на Львівщині / Скриншот 24 каналу

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Графіки відключення світла оприлюднили й на Запоріжжі

На Запоріжжі можливі відключення світла з 6 годині ранку 31 жовтня. Про це повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

У цьому регіоні всіх споживачів поділили вже на 4 групи. Зокрема, спочатку планують вимкнути першу чергу. Планують, що світла не буде орієнтовно 3 години.

За словами Куртєва, виключатимуть світло за графіком:

1 черга з 06.00 до 10:40;

2 черга з 10:40 до 14:20;

3 черга з 14:20 до 18:00;

4 черга з 18 до 22:00. Зокрема, мовиться про великі промислові підприємства.

З потенційними графіками відключень електроенергії на Запоріжжі можна ознайомитися за посиланням.

Перевірте свою адресу та заздалегідь підготуйтеся до можливих погодинних відключень, Перевірте свою адресу та заздалегідь підготуйтеся до можливих погодинних відключень

– у Запорізькій ОВА звернулися до жителів.

Також посадовці порекомендували на час відключення світла вимкнути від мережі електроприлади. Оскільки повторному підключенні значної кількості споживачів може статися стрибок напруги, здатний пошкодити техніку.

Також з графіком відключення світла на Запоріжжі можна ознайомитися у відповідній таблиці за посиланням.

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Укренерго попереджає українців про чергові відключення світла

В Укренерго зазначили, що з 31 жовтня знову запроваджують відключення світла. Також у компанії розповіли, що наразі з Офісом президента, Міністерством енергетики та обленерго працюють над впровадженням більш прогнозованого формату обмежень споживання електроенергії.

Ситуація покращиться за умови, якщо окупанти перестануть атакувати нашу енергетичну інфраструктуру.

Завдяки заощадливому споживанню світло на вихідних не вимикали

Завдяки теплій погоді та заощадливому споживанню електроенергії вдалося уникнути вимкнення світла на вихідних, 29 і 30 жовтня. Втім, через похолодання споживання знову може зрости.

Ба більше, свідоме ставлення до заощадження буде актуальним упродовж всього опалювального сезону.

Ми бачимо економію з боку громадян і українського бізнесу, який відповідально ставиться до необхідності заощаджувати електроенергію, сподіваємося це буде продовжуватися і надалі,

– підкреслив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

Зверніть увагу! Росія продовжує тероризувати мирне населення України.Окупанти масовано атакують нашу енергетичну інфраструктуру дронами та ракетами.

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