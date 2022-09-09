В Украине будут судить блогера-миллионника, оправдывающего агрессию россии

Прокуратура направила в суд обвинения в отношении блогера-миллионника из Сум. Сейчас он находится на территории россии и занимается оправданием войны против Украины.

Блогер родился в Сумах. После начала агрессии против Украины в 2014 году мужчина выехал в россию, где начал антиукраинскую деятельность, которую продолжает вести и сейчас.

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Какой срок грозит предателю

Основная масса миллионной аудитории блогера – россияне. Сейчас блоггер называет себя "главным спикером войны" и говорит, что он "помогает россиянам мобилизоваться и держать информационный удар".

Муж распространяет традиционные фейки российской пропаганды.

За оправдание российской войны блогеру грозит наказание по соответствующей статье, которая предусматривает заключение на срок от 5 до 8 лет с возможной конфискацией имущества.

В Умани задержали мужчину, работавшего на россию

В Умани задержан местный житель, который собирал секретную информацию и передавал ее российскому генштабу. По данным контрразведки СБУ, мужчина пытался получить информацию об одном из складов с боеприпасами украинских войск в 2021 году.

Как выяснило следствие, мужчину завербовали во время его поездки в россию в 2018 году. За передачу данных оккупантам, предатель получал денежное вознаграждение.

Однако все обещанные средства мужчина не получил. Вместо них он получил 12 лет лишения свободы за государственную измену.

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