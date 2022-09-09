Блогер народився в Сумах. Після початку агресії проти України у 2014 році чоловік виїхав до росії, де почав антиукраїнську діяльність, яку продовжує вести й зараз.

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Який термін загрожує зрадникові

Основна маса мільйонної авдиторії блогера – росіяни. Зараз блогер називає себе "головним спікером війни" і каже, що він "допомагає росіянам мобілізуватися й тримати інформаційний удар".

Чоловік поширює традиційні фейки російської пропаганди.

За виправдання російської війни блогеру загрожує покарання за відповідною статтею, яка передбачає ув'язнення терміном від 5 до 8 років з можливою конфіскацією майна.

В Умані затримали чоловіка, який працював на росію

В Умані затримали місцевого мешканця, який збирав секретну інформацію та передавав її російському генштабу. За даними контррозвідки СБУ, чоловік намагався отримати інформацію про один зі складів з боєприпасами українських військ у 2021 році.

Як з'ясувало слідство, чоловіка завербували під час його поїздки до росії у 2018 році. За передання даних окупантам, зрадник отримував грошову винагороду.

Однак усі обіцяні кошти чоловік не отримав. Замість них він отримав 12 років позбавлення волі за державну зраду.

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