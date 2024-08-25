Украина будет экспортировать электроэнергию: Рябцев сказал, как это стало возможно

В Укрэнерго сообщили, что Украина снова начнет экспортировать электроэнергию. Это связано с тем, что из ремонта вышел еще один энергоблок, что приводит к избытку электроэнергии в дневной период.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев, отметив, что энергетики пока не начали экспорт, а только объявили о возможном распределении мощностей. Сейчас погода в Украине способствует работе фотоэлектрических панелей на солнечных электростанциях, поэтому с 12:00 до 16:00 возникает избыток электрической энергии.

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Украина будет продавать электроэнергию

Геннадий Рябцев объяснил, что есть 2 метода работы с избытком электроэнергии. Первый – оператор системы передач может ограничивать генерацию, предоставив команду солнечной электростанции уменьшить производство энергии.

Второй – избыток, который возникает, можно направить на экспорт в рамках внутрисуточного рынка. Это позволит получать дополнительные средства нашим производителям, которые можно будет направлять на подготовку к отопительному сезону.

Это явление не означает, что кто-то будет подписывать долгосрочные или даже краткосрочные соглашения о поставках электрической энергии в ущерб объединенной энергосистеме или тогда, когда будут объявлены ограничения в энергопотреблении,

– подчеркнул эксперт по вопросам энергетики.

Он добавил, что это хорошая практика, которая направлена на получение дополнительных средств от избытка в системе.