Про це 24 Каналу розповів експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев, зазначивши, що енергетики поки не розпочали експорт, а лише оголосили про можливий розподіл потужностей. Зараз погода в Україні сприяє роботі фотоелектричних панелей на сонячних електростанціях, тому з 12:00 до 16:00 виникає надлишок електричної енергії.

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Україна продаватиме електроенергію

Геннадій Рябцев пояснив, що є 2 методи роботи із надлишком електроенергії. Перший – оператор системи передач може обмежувати генерацію, надавши команду сонячній електростанції зменшити виробництво енергії.

Другий – надлишок, який виникає, можна спрямувати на експорт в рамках внутрішньодобового ринку. Це дозволить отримувати додаткові кошти нашим виробникам, які можна буде спрямовувати на підготовку до опалювального сезону.

Це явище не означає, що хтось буде підписувати довгострокові чи навіть короткострокові угоди про постачання електричної енергії на шкоду об'єднаній енергосистемі або тоді, коли будуть оголошені обмеження в енергоспоживанні,

– наголосив експерт з питань енергетики.

Він додав, що це хороша практика, яка спрямована на отримання додаткових коштів від надлишку у системі.