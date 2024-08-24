Навчання розпочнеться 16 вересня, а подати заявку на участь можна до 6 вересня. Курс триватиме 10 тижнів, охоплюючи період з вересня по грудень 2024 року.

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Що відомо про благодійну ініціативу

Ветерани матимуть можливість обрати один із двох напрямків: проєктування або монтаж сонячних електростанцій. Заняття проходитимуть у форматі онлайн-лекцій, а для тих, хто обере монтаж, передбачена практична частина в офлайн-режимі.

Благодійний фонд "RePower Ukraine" забезпечуватиме психологічну підтримку студентів протягом усього курсу для підвищення мотивації.

Після завершення навчання учасники отримають відповідний сертифікат, а випускникам буде надано допомогу у працевлаштуванні.

Ця ініціатива спрямована на підтримку військових у їхньому переході до цивільного життя, надаючи ветеранам шанс опанувати перспективну професію та зміцнити енергетичну незалежність України через розвиток сонячної енергетики.