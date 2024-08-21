За словами керівниці Ірини Абдулаєвої, інклюзивний пляж збудовано з дотриманням усіх стандартів. До узбережжя можна дістатися за допомогою спеціальних пандусів, є ліфт, а відвідувачів на колісних кріслах зустрічають електромобілі.

Дивіться також Волонтерки з Миколаєва організували виробництво снеків для українських захисників

Що відомо про інклюзивний пляж Одеси

На нашому пляжі працює близько 20 людей. За потреби, вони допомагають кожному, хто потребує. Весь персонал повністю навчений,

– зазначила керівниця.

Інклюзивний пляж / Фото Суспільне

Вона також додала, що на пляжі працює фізіотерапевт, і всі послуги надаються безкоштовно.

"Є на нашому пляжі масажист-фізіотерапевт. За направленням він робить масажі нашим військовим, а за посвідченням – людям з інвалідністю", – ділиться Абдулаєва.

Масаж на інклюзивному пляжі / Фото Суспільне

Фізичний терапевт Роман Рябокінь підкреслив, що масаж допомагає розслабити не лише м’язи, а й нервову систему. Він рекомендує проходити такі процедури хоча б періодично для профілактики.

Ветеран ЗСУ Сергій Храпко розповів, що приїхав на відпочинок із Києва. Він обрав інклюзивний пляж через зручний доступ, адже на інших спуститися до води складно.

Спуститися зверху – це тільки на машині. А машину, зазвичай, припаркувати ніде. Тут тебе підбирають на горі і привозять сюди, до низу. Це зручно,

– поділився ветеран.

Інший ветеран, Олександр Міхов, який отримав поранення на міні в Луганській області, зазначив, що відвідує цей пляж через його адаптованість до потреб людей з інвалідністю.

"На пляжі все прилаштоване і пристосоване. Є доступність до води, створені всі умови для відпочинку. Але є над чим працювати", – Поділився Олександр.

Ветерани на інклюзивному пляжі / Фото Суспільне

Олексій Притула, ще один ветеран, також обирає цей пляж, адже тут йому зручніше, ніж на звичайних пляжах.

"Я отримую задоволення, коли потрапляю сюди. На цьому пляжі тобі завжди допоможуть. Але при цьому є всі умови, щоб я міг скористатися морем без зайвої допомоги", – заявив він.