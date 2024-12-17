Роуен МакКензі, експертка з підготовки до надзвичайних ситуацій, уже понад 13 років займається накопиченням запасів їжі, щоб забезпечити свою сім'ю в разі катастроф чи навіть кінця світу. Про це пише 24 Канал із посиланням на Daily Star.

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Як вона готує на Різдво

Щороку вона влаштовує різдвяну вечерю для 15 гостей, витрачаючи на це всього 50 доларів. Секрет економії полягає у використанні запасів, які вона ретельно зберігає в підземному бункері у власному підвалі.

Свою підготовку до "виживання" Роуен почала з закупівлі довговічних продуктів, таких як рис і бобові. Згодом вона освоїла техніку консервування, завдяки чому більшість її запасів мають термін придатності до 25 років.

Жінка розробила ідеальну систему ротації продуктів: ті, у яких підходить термін зберігання, використовуються під час святкових застіль. Це дозволяє звільнити місце для нових закупівель.

Меню різдвяної вечері складається з сушених фруктів, горіхів, консервів та соусів – усіх цих продуктів достатньо в її запасах.

За 13 років Роуен витратила понад 350 тисяч доларів не лише на продукти, а й на облаштування підземного бункера.

Я не витрачаю багато на підготовку до Різдва, оскільки більшість необхідних інгредієнтів уже є в моєму арсеналі. Загальна сума не перевищує 50 доларів,

– розповіла жінка.

На думку Роуен, головне в підготовці до будь-яких надзвичайних ситуацій – зберігати спокій та діяти за планом.