Спочатку Сімек зробив невеликі зміни: перестав працювати на вихідних, став здоровіше харчуватися і почав щодня робити фізичні вправи, пише 24 Канал з посиланням на Business Insider.

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Як тренування змінили життя американського пенсіонера

Він почав ходити пішки, потім додав вправи з власною вагою, такі як віджимання, присідання, нахили та стрибки на скакалці. Згодом чоловік почав займатися легкою атлетикою.

У свої 72 роки Сімек двічі брав участь у телевізійному змаганні American Ninja Warrior. У деякі дні він витрачає годину на заняття у фітнес-клубі, а в інші – на короткі пробіжки та вправи з обтяженнями у своєму домашньому спортзалі.

У 2012 році Сімек вперше взяв участь у Національних іграх для людей похилого віку – змаганнях для спортсменів старше 50 років, що проводяться на рівні штату та країни. Відтоді він щороку змагається у стрибках у довжину та бігу на 50, 100 і 200 метрів, незмінно завойовуючи медалі для свого штату Нью-Мексико.



Сімек двічі брав участь у телешоу American Ninja Warrior / Фото NBC/Elizabeth Morris (Senior Planet)

Сімек назвав 4 аспекти, які покращили якість його життя завдяки тренуванням.

Відчуття мети

Легка атлетика стала пристрастю Сімека. "А якщо ви чимось захоплені, то будете з нетерпінням чекати тренувань, щоб вдосконалюватися. Це дає мені причину прокидатися вранці", – каже він.

Заохочуваний своєю 12-річною онукою, він також продовжує тренуватися для American Ninja Warrior. У багатьох дослідженнях було доведено, що наявність цілеспрямованості пов'язана з довголіттям.

В одному з досліджень 2019 року, проведеному вченими Мічиганського університету, дорослі американці віком понад 50 років, які мали сильне почуття мети, мали меншу ймовірність померти протягом чотирьох років.

Знайомство з новими друзями

Сімеку подобається, що спорт допомагає йому знайомитися з багатьма новими людьми. На змаганнях з легкої атлетики "молоді люди підходять до мене, бо бачать мій вік, і кажуть: "Ти нас надихаєш", – каже він.

Я вважаю, що в старшому віці дуже важливо залишатися на зв'язку з людьми,

– сказав Сімек.

Дослідження 2023 року показало, що люди похилого віку, які мали більше соціальної взаємодії, живуть довше, ніж ті, хто був більш ізольованим.

Краща мобільність

Завдяки своїй фізичній формі та мобільності Сімек може займатися зі своїми онуками, грати або брати участь у змаганнях з легкої атлетики разом з онукою. За його словами, це особливо важливо для нього, тому що він хоче показати їй важливість здорового та активного способу життя, коли вона виросте.



Сімеку може брати участь у змаганнях з легкої атлетики разом з онукою / Фото Senior Planet

Мобільність у старшому віці є фактором довшого життя. Дослідження 2017 року, опубліковане в BMC Health Services Research, в якому взяли участь 1005 осіб віком 65 років і старше, які все ще живуть вдома, показало, що чим довше учасники не вставали зі стільця, тим більшим був ризик їхньої смерті протягом наступних 11,8 років.

Кращий сон

"Коли ви в хорошій фізичній формі, ваш розум працює краще, і ви краще спите", – каже Сімек.

У дослідженні 2021 року, опублікованому в журналі Experimental Gerontology, люди старше 65 років, які були більш фізично підготовленими, тобто могли виконувати більше дій, таких як вставання з положення сидячи і скручування на біцепс, з більшою ймовірністю мали кращу якість життя, пов'язану зі здоров'ям.

Дослідження показують, що фізична активність пов'язана з кращою якістю сну.

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