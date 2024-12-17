Повідомляє 24 Канал з посиланням на Marca. Сніданок зірки складається зі збитих яєчних білків у поєднанні з овочевим соком або нежирним молоком.

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Як Бейонсе підтримує свою фігуру

Бейонсе вже багато років залишається вірною одному й тому ж сніданку, про що свідчать інсайдери з її оточення.

Її ранковий раціон складається зі збитих яєчних білків, які вона поєднує з овочевим соком або склянкою нежирного молока з пластівцями. Хоча цей вибір може здатися простим і навіть трохи нудним для знаменитості такого рівня, його поживна цінність робить цей сніданок не тільки корисним, але й ідеальним для підтримки здоров’я.

Бейонсе / Фото з Instagram

У чому користь такого сніданку

Хоча може здатися, що є кілька продуктів, які складають цей сніданок, якими вони є, вони забезпечують майже всі поживні речовини, необхідні для оптимального сніданку.

Яєчні білки – чудове джерело білка з мінімальним вмістом жиру. Фактично, вони широко відомі як одна з добавок, які бодибілдер та фітнес-професіонали вживають перед тренуваннями.

Овочевий сік забезпечує організм клітковиною, вітамінами та мінералами. Молоко з низьким вмістом жиру необхідне для повноцінного щоденного споживання молочних продуктів, не включаючи в них шкідливу частину. Пластівці, своєю чергою, є джерелом клітковини та, у деяких випадках, вуглеводів.